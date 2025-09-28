CULTURA
La Setmana del Llibre en Català cierra con más de 120.000 visitantes y facturando un 15% más
Esta cita cultural se ha convertido en el tercer momento del año en el que más libros en catalán se venden, después de Sant Jordi y las fiestas de Navidad
EP
La Setmana del Llibre en Català cierra este domingo su edición 43, en la que ha recibido a más de 120.000 visitantes en el paseo Lluís Companys de Barcelona, un 20% más que el año pasado, y la facturación ha aumentado entre un 12 y un 15% respecto a 2024.
Las cifras constatan que La Setmana, durante los últimos años, se ha convertido en el tercer momento del año en el que más libros en catalán se venden, después de Sant Jordi y las fiestas de Navidad, explica la organización en un comunicado.
Este año se ha celebrado por segundo año consecutivo en el paseo Lluís Companys, y han crecido tanto los expositores como los espacios complementarios a las casetas, con un nuevo espacio de conversaciones, una Carpa de la Lengua, un taller de ibbycat y un Espai Petita Lectura.
"Muy contentos"
El presidente de la Asociación de Editores en Lengua Catalana y de la Setmana del Llibre en Català, Ilya Pérdigo, ha declarado a los medios que están "muy contentos" con los datos y que han logrado consolidar el espacio y ampliar el público.
La Setmana ha ofrecido una amplia oferta de libros en catalán y una programación variada para todos los públicos con presentaciones, debates literarios, charlas, itinerarios literarios, recitales, firmas, mesas redondas y conversaciones.
