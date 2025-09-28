Estopa ilumina el clímax de la Mercè con su piromusical de rumba y heavy metal y el estreno de ‘Camila’, que “sempre anava loca”

El año pasado fue Rosalía, y este, David y José Muñoz, que dejaron por una noche su querido Baix Llobregat, este domingo, para ejercer de barceloneses de pro al suministrar su banda sonora para el Piromusical. Cancionero que dice muchas cosas de ellos, y de su ente Estopa, paseando a través de andanadas rockeras, rimas poéticas de cantautores, mucha rumba y ese estreno llamado ‘Camila’, fruto de su buen rollo con The Tyets.

Ahí estuvieron ellos, con la familia, disfrutando del espectáculo pirotécnico y los chorros de la felizmente restaurada Font Màgica, con el Palau Nacional de Montjuïc de fondo. Sus palabras introductorias fueron breves y se limitaron a expresar su “mucha ilusión” ante tan elevada misión. Para empezar, eligieron una canción de Extremoduro, no de las más cañeras, sino esa especie de balada desolada llamada ‘Si te vas...’: “Me quedo en esta calle sin salida / que este bar está cansado ya de despedidas”. Las canciones de Robe Iniesta fueron de las primeras que David y Jose tocaron con sus guitarras en bolos como el de su instituto, mucho antes de Estopa. De Extremoduro tomaron ellos, en parte, han confesado alguna vez, esas aceleraciones súbitas tan distinguibles.

Aquelarre ‘heavy’

Con la cita a ‘Bohemian rhapsody’, de Queen, cambio de tercio, deslizando el lirismo vocal de Freddie Mercury y los subidones corales rococó, camino de los Beatles y los Eagles. El guion parecía ás bien recogido cuando ‘The trooper’, de Iron Maiden, supuso un puñetazo sobre la mesa e inició un aquelarre metalero con rayos, truenos y cohetes a discreción, encabezado por esa dinámica de guitarras, bajo y batería que Estopa ncorporó como cierre de su canción ‘Tan dulce’ (en su último álbum, ‘Estopía’). Más descargas rockeras: AC/DC, por partida doble, con ‘Thunderstruck’ y ‘Back in black’. Ese corazón metalero de David y Jose, también abierto al grunge de ‘Smells like teen spirit’, de Nirvana, que aquí no estamos para tribus urbanas. Faltaban mujeres, y ahí estuvieron dos figuras lloradas, Janis Joplin, con todo su desgarro vocal, y el pellizco ‘sixties’ de Amy Winehouse.

Estopa siempre ha sido un artefacto, por así decirlo, hecho de varias tradiciones musicales, y entre ellas están tanto los cantautores como la herencia rumbera. Era de cajón que Albert Pla debía estar ahí, y fue a través de ‘El quarto dels trastos’, una canción que fue la primera en catalán que grabó Estopa, para el disco de ‘La Marató’ de 2008. Faltó Aute, una de sus primeras influencias, pero sí estuvieron Sabina (‘Y sin embargo’) y el indispensable Serrat (‘Mediterráneo’).

El bloque central lo dominó una fiesta rumbera a través de sus fetiches de siempre. Rumba de la rama ‘taleguera’ y rumba catalana: Los Chichos (‘Quiero ser libre’), Los Amaya (‘Vete’) y el gran jefe Peret (‘El muerto vivo’), a los que se sumó el meneo que Los Manolos dieron a la habanera ‘El meu avi’, últimamente objeto de raras polémicas.

Orgullo del Baix Llobregat

La primicia de la velada era otra rumba, ‘Camila’, esta de estreno y con injertos sónicos de la música urbana. Una composición que The Tyets esbozaron cuatro años atrás, pensando en Estopa, y que David y Jose han terminado. Habla de una chica con un don para ‘camelar’ a quien se ponga a tiro y que “sempre anava loca”, canta David. “Camila, tia, ets la rehòstia, em ‘lies’ a qualsevol hora”, añade, y le oímos dirigiéndose a su hermano con el mítico grito motivador: “¡dale, Jose!”. Sonó otra pieza en catalán, ‘Estiu’, del grupo valenciano Zoo, que ellos fácilmente podrían hacerse suyo por ese mensaje que mezcla disconformidad sociopolítica y apetito existencial: “Jo tinc set de vida, no de fama”. Y ahí estuvo ese himno moderno (y controvertido) del Baix Llobregat que es ‘Que pasa nen’ (así escrito), de su paisano Alizzz.

Fueron 29 canciones en total, y las cinco últimas fueron de Estopa. Eligieron ‘Me falta el aliento’ y la balada ‘Ya no me acuerdo’, este siempre en la voz de Jose, seguidas de ‘El del medio de Los Chichos’, ‘Por la raja de tu falda’ y, para cerrar, ‘Como Camarón’, como si fuera uno de sus conciertos. Camarón ya había sonado antes, con un fragmento de los tangos de ‘Como el agua’, y la evocación de su figura nos habló de las raíces de Estopa, mientras detonaban las tracas finales de pirotecnia sobre un mar de móviles en alto, atrezo humano en el cierre de la Mercè.