Todas las canciones que han sonado en el Piromusical de la Mercè: la 'playlist' elegida por Estopa

Barcelona ha puesto final este domingo a una semana festiva con el espectáculo de clausura de las fiestas de la Mercè. Seis jornadas de conciertos y cultura han culminado esta noche con el Piromusical, que este año ha tenido como protagonistas el reestreno de la Font Màgica de Montjuïc tras la sequía y el comisariado artístico de Estopa.

Los hermanos David y José Muñoz han cogido el relevo de Rosalía para despedir la Mercè, acompañados de los fuegos artificiales, y de una 'playlist' que lleva su sello. Los Estopa han mezclado rumba y rock en un 'show' en el que también han presentado 'Camila', su nueva canción con The Tyets en la que vuelven a ensalzar su querida rumba catalana.

Extremoduro, Los Chichos y Albert Pla son algunos de los artistas que han sonado y que ya se conocían de esta 'playlist'. Estopa ha intentado recurrir a temas que son las "canciones de nuestra vida” y con las que han pretendido que se identifiquen también los miles de barceloneses que han acudido a este Piromusical.

Estopa ha sido fiel al 'spoiler' de la rueda de prensa y han comenzado el piromusical con 'Si te vas', de Extremoduro, con el que han dado inicio a un recorrido por las rumbas y rock de su adolescencia y juventud hasta dar protagonismo a sus propios temas, cerrando el espectáculo de pirotecnia con su icónico 'Como Camarón', el himno de toda una generación .

Listado completo de canciones

Si te vas (Extremoduro)

Bohemian Rhapsody (Queen)

Hey Jude (The Beatles)

Hotel California (Eagles)

The Trooper (Iron Maiden)

Thunderstruck (AC/DC)

Back In Black (AC/DC)

Cry Baby (Janis Joplin)

Back To Black (Amy Winehouse)

Smells Like Teen Spirit (Nirvana)

El quarto dels trastos (Albert Pla)

El sitio de mi recreo (Antonio Vega)

Como el agua (Camarón de la Isla)

Quiero ser libre (Los Chichos)

Vete (Los Amaya)

La rumba del Pescailla (Estopa)

El muerto vivo (Peret)

El meu avi (Los Manolos)

Y sin embargo (Joaquín Sabina)

Mediterráneo (Joan Manuel Serrat)

Como un burro amarrado en la puerta del baile (El Último de la Fila)

Estiu (Zoo)

Camila (Estopa i The Tyets)

Que pasa nen (Alizzz)

Me falta el aliento (Estopa)

Ya no me acuerdo (Estopa)

El del Medio de los Chichos (Estopa)

Por la raja de tu falda (Estopa)

Como Camarón (Estopa)