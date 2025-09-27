En busca del pionero olvidado de la novela policial catalana

Antes de que Manuel de Pedrolo tomase las riendas de la colección Cua de Palla y diese el primer paso para la lenta, lentísima, normalización de la novela negra en catalán; antes incluso de que Rafael Tasis estrenase el tándem Jaume Vilagut-Frances Caldes en las páginas de 'La Bíblia valenciana', Maurici Serrahima (Barcelona, 1902-1979) aprovechó un descuido de la historia para llegar hasta la la cima, plantar bandera y reivindicarse desde ahí arriba como inesperado pionero del policial catalán.

El problema, una vez más, es que casi nadie se enteró. Un rápido vistazo lo confirma: ahí está, alimentando biografías y engrosando entradas enciclopédicas, el intelectual catalanista y republicano que frecuentó a J. V. Foix y Josep M. de Segarra; el ensayista y crítico literario que firmó biografías de Joan Maragall y desmenuzó la obra de Marcel Proust; y el novelista "literalmente burgués", como lo bautizó Joan Fuster. "Maurici Serrahima es el autor de un ensayo imprescindible para el estudio de la prosa catalana contemporánea, 'Dotze mestres' (Destino, 1972), realmente uno de los hitos de la crítica literaria catalana del siglo XX", constata Xavier Pla en una de sus aproximaciones al abogado y escritor.

Clásico traspapelado

Ni rastro, sin embargo, de Serrahima como precursor del 'noir' catalán y figura clave a la hora de quitarle los ruedines al género. "Sus tentativas novelísticas, vagamente psicológicas o de intriga detectivesca, en cambio, resultaron más discretas", relativiza Pla. "Nos encontramos ante una obra corta, poco brillante, pero construida sobre una notabilísima habilidad de escritura y una muy afilada penetración analítica", concede Joan Fuster en su 'Literatura catalana contemporània'.

Y, sin embargo, ahí está 'Estimat senyor fiscal', publicada sólo unos meses más tarde que la fundacional 'Es vessa una sang fàcil', de Manuel de Pedrolo, inaugurando la nueva colección Clàssics catalans de Crims.cat, la rama delincuencial y negrocriminal de la editorial Clandestina. Un clásico traspapelado que, 70 años después de su publicación, regresa a las librerías para incrustarse en el canon y reivindicar a Serrahima como pionero olvidado. “Somos un país muy extraño que acostumbra a olvidarse de sus ‘patums’. Además, por mucho que se diga, la literatura popular sigue teniendo cierto desprestigio”, apunta Àlex Martín, director de Crims.cat, en un intento por explicar el ninguneo histórico de un novelista que, además de firmar la segunda novela policial en catalán, inauguró la poco cultivada rama de dramas carcelarios a la catalana.

Maurici Serrahima durante una intervención en el programa 'Signes' / EPC

Doble mérito, pues, para un apasionado de Eugène Sue, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, G. K. Chesterton y, sobre todo, George Simenon, de cuya novela 'Carta a mi juez' sacó la idea para 'Estimat senyor fiscal'. “Nos encontramos ante uno de los textos pioneros del género policíaco en catalán, y, sin duda, uno de los más originales. Rafael Tasis ya había declarado en más de una ocasión que Serrahima era uno de los autores con más condiciones para sobresalir en el género”, destaca ahora el experto Jordi Canal en el epílogo de la novela, publicada originalmente en 1955 y felizmente recuperada como primera piedra de una colección que busca deshacer injusticias y, en palabras de Martín, relanzar "clásicos catalanes del género policial injustamente olvidados".

Metáfora de la dictadura

En 'Estimat senyor fiscal', escrita del tirón durante 25 días, Serrahima narra la historia de Carles Creus, un hombre condenado por el homicidio de un prestigioso médico que, en un intento por defenderse, le escribe desde la cárcel una inquietantecarta al fiscal del caso. "No hay ni detectives ni policías, algo rarísimo para la época", subraya Martín, para quien la novela funciona al mismo tiempo como metáfora de la claustrofobia de la dictadura y como crítica al poder judicial. En palabras de Canal, se trata de una "historia psicológica, sórdida y oscura" con la que Serrahima se prueba a sí mismo como escritor de "novelas que, sin renunciar a la dignidad artística, buscan abiertamente la simpatía del gran público".

Esto último se le acabó resistiendo hasta tal punto que 'Estimat senyor fiscal' fue su primera y última novela. "A pesar de algunos intentos serios de escribir otras novelas policíacas, no publicó ninguna más", señala Canal. Su pasión por el género, sin embargo, no decayó y fue una constante tanto en sus dietarios como en publicaciones monográficas dedicadas a la novela negra. En 'La novel·la de policies', de 1956, ya señalaba como fuerza motora del género "el drama de un hombre enfrentado con algo que, en términos absolutos, es un imposible, y que intenta arrancar hasta dónde puede lo que necesita saber. Pero no como un simple conocimiento histórico, sino por una finalidad vital, que en definitiva es la realización de la justicia". No andaba demasiado desencaminado.