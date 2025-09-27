Maria Arnal hechiza y agita la Mercè: pop de vanguardia y proclamas por Palestina

Invirtiendo el orden corriente de los factores, Maria Arnal está presentando su nueva propuesta, ‘AMA’, en los escenarios antes de publicar su formato discográfico, dejando que el boca-oreja propague la buena nueva de este repertorio imaginativo, con pop, exploración y una bella puesta en escena. Tres meses después de destaparse en el Sónar, llegó este sábado a la Mercé con un concierto de entrada libre que desbordó el Teatre Grec: algunos cientos de personas se quedaron fuera, aun habiendo hecho una hora de cola, al cubrirse el aforo de 1.900 personas del recinto de Montjuïc.

‘AMA’ camina con buen pie y se apreció un asentamiento del formato, dejando atrás los nervios del estreno. Cancionero y espectáculo, ambas cosas, fluyeron siguiendo los bordes de un minimalismo pop de esbeltos giros melódicos y de su proyección coreográfica, a cargo de cinco bailarinas de pasos vanguardistas. Actuación que Maria Arnal quiso preceder de una intervención de tres portavoces de la comunidad palestina de Catalunya que clamaron contra la “limpieza étnica” que su pueblo sufre, dijeron, “desde hace un siglo”, y a favor de “una Palestina libre del río hasta el mar”.

Arnal animó entonces al público que lo deseara a bajar y ocupar el foso del Teatre, delante del escenario, tradicionalmente vacío o cubierto en los conciertos. Petición atendida por unas docenas de asistentes que pudieron así situarse en una especie de ‘golden circle’ o zona ‘premium’ improvisada y sin desembolso. El sigiloso ‘Madrigal’ puso el pórtico de un cancionero que emprendió el vuelo con piezas como ‘Ama’ o ‘Carta’, deslizando ‘beats’ livianos y armonías vocales.

Material con formas pop avanzadas, donde las raíces de Arnal en la música tradicional emergieron solo muy ocasionalmente, caso de la nana ‘Xiqueta meua’, tocada por su distintivo melisma. El fondo lírico apunta, al parecer, al rol femenino histórico en la institución familiar y en nuestra civilización, y se advirtió una mirada trágica en ‘Que me quiten’, con sus peticiones martiriológicas: “Que me claven en la cruz / Que no pueda ver la luz”.

Otros temas, ‘Esquinitas’, ‘Suspiros’ y ‘Tic tac’, abrieron encuadres con estribillos juguetones y ‘crescendo’ electrónico, como punto y final de un espectáculo que Arnal parece estar todavía modulando y definiendo: solo “algunas” de estas canciones irán a parar al álbum, dijo al final, antes de dar paso a un video de la exalcaldesa Ada Colau grabado en la flotilla que navega hacia Gaza, “la más grande que haya hecho la humanidad”.