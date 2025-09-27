El palmarés del Festival de San Sebastián: de Joachim Lafosse, premio a mejor dirección y guion, a 'Los domingos', Concha de Oro

El director belga Joachim Lafosse ha conseguido la Concha de Plata a mejor dirección y el premio a mejor guion en San Sebastián por 'Six jours ce printemps-là' ('Seis días aquella primavera'), relato de las vacaciones de una madre con sus hijos en un lugar vetado, la mansión de sus exsuegros.

Esta historia del director de 'Un silencio', que compitió en 2023 en San Sebastián, se basa en una vivencia personal de la infancia de Lafosse, y "evoca el horror de quienes nos tenemos que esconder", dijo el belga en su presentación. En el guion le acompañan Chloé Duponchelle y Paul Ismaël.

'Historias del buen valle' de José Luis Guerín Premio Especial del Jurado

'Historias del buen valle', el documental de José Luis Guerín que traza un hermoso retrato humanista del barrio barcelonés de Vallbona, se ha alzado con el Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián.

El director catalán ha conseguido el mismo galardón que obtuvo hace 25 años con otra película documental, 'En construcción'.

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, Concha de Oro del 73 Festival de San Sebastián

'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que comunica a su familia que quiere ser monja de clausura, se ha alzado con la Concha de Oro en el 73 Festival de Cine de San Sebastián.

En este caso el jurado ha coincidido con la crítica y ha decidido reconocer con el premio más importante del Festival el trabajo de Ruiz de Azúa, que se convierte en la segunda directora española en conseguirlo, tras Jaione Camborda en 2023. Desde 2020 la Concha de Oro ha ido a parar a manos de directoras, excepto en 2024, cuando lo ganó Albert Serra.

El palmarés completo:

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)

Premio Especial del Jurado: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Joachim Lafosse por 'Six jours ce printemps-là' (Bélgica)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Ex aequo José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España), y Zhao Xiaohong por 'Her Heart Beats in Its Cage', de Qin Xiaoyu (China)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Camila Plaate por 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)

Premio a la Mejor Fotografía: Pau Esteve por 'Los tigres', de Alberto Rodríguez (España)

Premio al Mejor Guion: Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle y Paul Ismaël por 'Six jours ce printemps-là', de Joachim Lafosse (Bélgica)

Otros premios oficiales

Premio Nuevos Directores: 'Wheightless', de Emilie Thalund (Dinamarca). Mención especial: 'Aro berria', de Irati Gorostidi (España)

Premio Horizontes Latinos: 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia). Menciones especiales: 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán (Ecuador) y 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler (Uruguay).

Premio Zabaltegi Tabakalera: 'La torre de hielo', de Lucile Hadzihalilovic (España). Mención especial: 'Blue Heron', de Sophy Romvari (Canadá)

Premio Culinary Zinema: 'Mam', de Nan Feix (Francia)

Premio del Público a la Mejor Película: 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Premio del Público Película Europea: 'Amélie et la métaphysique des tubes', de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han (Francia)

Premio DAMA de la Juventud: 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)

Premio Nest The Mediapro Studio: 'How to Listen to Fountains', de Eva Sajanová (Eslovaquia)

Premio "Otra mirada" de RTVE: 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler (Argentina). Mención: 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)

Premio Irizar del Cine Vasco: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua (España). Mención: 'El último arrebato', de Marta Medina y Enrique López Lavigne (España)

Premio Cooperación Española: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)

Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Premio Eusko Label: 'Hatsa', de Josu Ozaita Azpiroz, primer premio, y 'Gatz Harana', de Saioa Miguel, segundo (España)

Premio Loterías: 'Maruja', de Álvaro G. Company, primer premio, y 'Medusas', de Iñaki Sánchez Arrieta, segundo (España)

Premio Dunia Ayaso: Belén Funes por 'Los tortuga' (España)

Premios de la Industria

Premio WIP Latam: 'Moscas', de Fernando Eimbcke (México)

Premio EGEDA WIP Latam: 'A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco', de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio Ramírez (Colombia)

Premio WIP Europa: 'February, Seven Days', de Tatjana Moutchnik (Alemania)

Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: 'No me dejen morir solo', de Francisco Rodríguez Teare (Chile)

Premios Paralelos

Premio Feroz Zinemaldia: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)

Premio Sebastiane: 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España)

Premio Sebastiane Latino: 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)

Premio Lurra Greenpeace: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)