Yaya Han, pionera en cosplay: "Antes éramos los frikis y ahora somos un arte reconocido"

La china-estadounidense Yaya Han, pionera del cosplay profesional, ha resaltado la evolución que ha vivido desde que empezó en este mundillo hace 26 años, ya que antes se les veía "como los frikis de los frikis" y era difícil conseguir el respeto, mientras que ahora se les reconoce "como un arte digno de ser aplaudido".

Yaya Han ha llegado desde Estados Unidos a la San Diego Comic-Con de Málaga como principal artista invitada de cosplay, en el que las personas se visten e interpretan a personajes de cómics, anime, manga, videojuegos y cine-. Una afición que empezó en 1999 y en la que fue pionera, años después, por hacerla su profesión hasta cosechar una legión de miles de seguidores.

En sus inicios, "era difícil encontrar respeto", pero la forma de ver esta afición y esta profesión "ha cambiado mucho" y más de dos décadas después el cosplay se ve con otros ojos.

El crecimiento en fans a lo largo y ancho del planeta ha permitido mejorar esta práctica, También la ha hecho más complicada, porque no se trata sólo de "ponerte un disfraz", sino de interpretar un papel, ha explicado en una charla con seguidores.

Vestida con su ya conocido traje de Chun-Li, personaje de 'Street Fighter', ha celebrado que Europa "por fin" tenga acceso a una San Diego Comic-Con y ha asegurado que los 'cosplayers' están creciendo con los eventos, ya que cada vez son más solicitados.

Se trata de una "simbiosis" que potencia esta imagen: "Los eventos cada vez quieren más cosplayers y a los cosplayers les encantan los eventos".

Con marca propia, una línea de máquinas de coser, venta de telas, accesorios y cosplay para empresas, entre otros negocios, Yaya Han ha relatado que todo empezó como afición, pero en 2005 dejó su trabajo en una empresa tecnológica y empezó a profesionalizarse.

El 'boom' de esta actividad le ha llevado en alguna ocasión a no disfrutarlo como fan, pero con el paso de los años ha sabido poner en el centro su hobby, como es ver anime o leer manga, algo que pone "por encima de trabajar demasiado" en la interpretación de personajes.

Feliz y orgullosa por el crecimiento del cosplay, Yaya Han anima a los más jóvenes a unirse: "Esto acaba de empezar".

Aunque cientos de personas pasean en estas dos jornadas de la Comic-Con ataviados con vestimentas de sus personajes favoritos, el día grande del cosplay será este sábado, con el gran concurso.

El primer Concurso de Cosplay de San Diego Comic-Con Málaga se celebrará a las 17:00 horas en el salón principal, con un jurado compuesto por la propia Yaya Han y otras referentes como Anhyra Cosplay y Geheichou.