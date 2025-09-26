La Veronal eclipsa a Rodoreda en un arranque hipnótico pero distante en el TNC

Como en el Lliure la semana pasada, la temporada del TNC arrancó antes de la subida del telón con un manifiesto en contra del genocidio en Gaza: cada gesto cuenta. Presentes autoridades y una buena muestra del sector escénico para el estreno de uno de esos proyectos que justifican la existencia de un “teatre nacional”, una supercoproducción recién llegada de la Biennnale de Venecia. En la cima de su popularidad internacional, con dos Premios Nacionales, La Veronal y Marcos Morau aceptan el encargo de adaptar la novela inacabada de Mercè Rodoreda, un monumento literario que la compañía de danza y el coreógrafo han llevado a su terreno de forma libérrima, dejando apenas un perfume del referente de partida.

Publicada póstumamente en 1986, 'La mort i la primavera' es la obra más oscura y radical de Mercè Rodoreda, la alegoría de un pueblo sometido a ritos crueles, metáfora descarnada del totalitarismo y de la fragilidad de la existencia. Marcos Morau se acerca a la novela no para narrarla ni describirla, sino para “destilarla” y contagiar levemente con ella la parte más telúrica de su universo plástico. La palabra se transforma en danza, teatro visual y música, atmósferas rituales con sentido propio que crecen en el paisaje escénico goyesco de Max Glaenzel dominado por negros y rojos, con un vestuario de Sílvia Delagneau que adopta la voluptuosidad giratoria de los danzantes derviches. Entre coreografías grupales que tienden a la dispersión y solos frenéticos que rompen la quietud, la voz y las letras ininteligibles de Maria Arnal anclan el formato en la frontera híbrida del concierto performance.

En el salto de apropiación, el neogótico original se ha transmutado en una posmodernidad folklórica, reconstruida a través de objetos que disparan contemporaneidad, como el omnipresente motocarro, las ollas o el contenedor de basura. Dominan la sonoridad las campanas de una iglesia, ladridos de perros no presentes en la obra original, incluso canciones con aires de jota y sardanas deconstruidas que se aventuran a aterrizar lo que Rodoreda escribió deliberadamente atemporal, irreligioso. Prevalece la idea de la muerte como liberación y el ambiente opresivo, pero más allá del impacto visual marca de la casa, no hay conexión con la lectura más política y profunda del texto.

A diferencia de monumentos escénicos de inspiración fotográfica como 'Afanador', o sus acercamientos al cine de Pasolini y Cassavetes, de su primera adaptación literaria Morau solo ha sintetizado alguna imagen dispersa y un aliento que reafirma los hallazgos de su paleta oscura más reciente. Esta 'La mort i la primavera' se podría titular sin problemas 'Sonoma 2' por la insistencia en símbolos como los tambores, o las marionetas que nos retrotraen a 'Totentanz'. La Veronal corrobora con este montaje la buena forma de sus recursos habituales, aunque su potencia hipnótica carezca de la intensidad de otras ocasiones y nos reste una sensación de oportunidad desaprovechada. Rodoreda merecía un diálogo más fructífero.