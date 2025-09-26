Tame Impala más allá de los festivales: anuncia su primer concierto en Barcelona (y será en el Sant Jordi)

Tame Impala presentará su quinto disco 'Deadbeat' con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 8 de abril de 2026, según ha informado el Primavera Sound en un comunicado este viernes. Así, el grupo australiano actuará por primera vez fuera de un festival. Antes, Tame Impala también tocará en el Movistar Arena de Madrid (7 de abril de 2026).

Este nuevo álbum, que se publicará el 17 de octubre, sale casi seis años después de 'The Slow Rush', el cuarto trabajo de Tame Impala; y las entradas para los conciertos estarán a la venta en Fever a partir del 3 de octubre.

Con estas actuaciones, Kevin Parker regresará con su, según define el comunicado de la promotora, "irresistible falsetto" a Madrid ocho años después y será su "primer concierto en un recinto cerrado" en Barcelona en toda su carrera.