Sharon Osbourne, Liev Schreiber y Gene Simmons, entre los 1.200 firmantes contra boicot al cine israelí

Sharon Osbourne -viuda de Ozzie Osbourne-, el actor Liev Schreiber y el músico Gene Simmons son algunos de los 1.200 artistas que se han unido para firmar una carta abierta publicada este jueves en contra del llamado al boicot de las instituciones cinematográficas israelíes por la guerra en Gaza, promovido por la plataforma Film Workers for Palestine.

Este escrito también incluye nombres como el guionista Greg Berlanti, el actor Jerry O’Connell, el presentador Howie Mandel, la actriz Jennifer Jason Leigh, la intérprete Lisa Edelstein, la escritora Erin Foster y el jugador de baloncesto Anthony Edwards, entre otros.

"Censurar las mismas voces que intentan encontrar un punto común y expresar su humanidad es erróneo, ineficaz y una forma de castigo colectivo", reza el escrito emitido por las organizaciones sin fines de lucro Creative Community for Peace y The Brigade. Este escrito se produce poco después de que la productora Paramount Studios condenara públicamente la promesa de boicot.

"La promesa difundida bajo el lema ‘Film Workers for Palestine’ no es un acto de conciencia. Es un documento de desinformación que aboga por la censura arbitraria y la supresión del arte", ahonda la carta abierta, que asegura que la industria del entretenimiento israelí es "un vibrante centro de colaboración entre artistas y creadores judíos y palestinos".

Boicot al cine israelí

La carta llega dos semanas después de que cerca de 4.000 artistas y personalidades de la industria del cine firmaran otra declaración impulsada por el grupo Film Workers for Palestine. El manifiesto al boicot fue publicado originalmente el 8 de septiembre y se compromete a "no proyectar películas, a no aparecer ni a trabajar de ningún modo con instituciones cinematográficas israelíes -incluidos festivales, cines, emisoras y productoras- que estén implicadas en el genocidio y el ‘apartheid’ contra el pueblo palestino".

El acuerdo contaba con la firma de los actores Mark Ruffalo, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem, Emma Stone y Gael Garcia Bernal y los directores Yorgos Lanthimos, Isabel Coixet, Ava DuVernay, Emma Seligman o Joshua Oppenheimer. “En este de momento de crisis urgente, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en Gaza, debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en este horror incesante”, sostenía el comunicado.