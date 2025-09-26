¿Qué harán 150 ministros de Cultura de todo el mundo en Barcelona a partir del lunes? Mondiacult en 5 claves

¿Qué es Mondiacult 2025? Mondiacult 2025 se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre. Será la tercera edición de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, tras las celebradas en 1982 y 2022 en Ciudad de México. Asistirán más de 150 ministros de Cultura de todo el mundo, del total de 194 estados que forman parte de la UNESCO. Salvo sorpresa mayúscula de última hora, no habrá representante de Estados Unidos, país que anunció el pasado julio su retirada de la UNESCO, con efecto a finales de 2026. Sí habrá representación de Rusia y Ucrania. Israel no es miembro de la UNESCO. También participarán en la cumbre creadores y profesionales de la cultura. Hay más de 2.000 inscritos.

¿Cuál es el objetivo de la cumbre de ministros? El núcleo de Mondiacult 2025 son los debates ministeriales, articulados alrededor de ocho ejes temáticos: derechos culturales; tecnologías digitales y cultura; cultura y educación; economía y cultura; cultura y acción climática; cultura, patrimonio y crisis; inteligencia artificial y cultura; y cultura y paz. En esos debates se perfilarán las políticas culturales globales de los próximos años. La meta de la cita es consensuar una declaración final que reclame a las Naciones Unidas que incluya un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) específico para la cultura en su agenda post-2030. Puede parecer una intención de mínimos, pero hablamos de más de 150 países con prioridades diferentes. En la Agenda 2030 hay 17 ODS: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr los objetivos. Lograr un ODS para la cultura como bien común significaría ponerla en el debate planetario.

Ágora Cívica, la presión paralela En paralelo a Mondiacult 2025, distintos espacios de Barcelona acogen Ágora Cívica del 26 de septiembre al 1 de octubre. El foro, con más de un centenar de mesas redondas, presentaciones y espectáculos, está organizado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputació de Barcelona en colaboración con la UNESCO. "Es el complemento indispensable de Mondiacult", en palabras de Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Una especie de off-Mondiacult que pretende tanto aterrizar para la ciudadanía la importancia de las políticas culturales en su vida como influir en la cumbre ministerial para que sea atrevida. Los ejes de Ágora Cívica son derechos culturales; diversidad cultural y lingüística; tecnologías e inteligencia artificial; cultura y paz; ciudades y el objetivo cultura en las agendas globales; y ecosistemas de la cultura.

Donald Trump y Xi Jinping bailarán por la paz Un momento culminante de Ágora Cívica, al menos en cuanto a espectacularidad, será la presentación de la Declaración de Barcelona por los Derechos Culturales elaborada por Culturopolis, el apartado del ciclo comisariado por la Diputació de Barcelona. Un gigante que representa a Donald Trump y otro que representa a Xi Jinping bailarán por la paz en un orden mundial cambiante. En el pasacalle, encabezado por la Colla Gegantera de Sant Andreu, participarán el grupo musical Los Sara Fontán y el escritor Martí Sales, que ha escrito un manifiesto poético a partir de los 13 artículos de la declaración no oficial de Ágora Cívica ni Mondiacult. "Estem convençuts que / hem d'alliberar / els processos creatius / de l'adreçador utilitarista / per garantir espais de vida / no sotmesos al jou / capitalista de producció", reza una estrofa de la proclama. Será el próximo martes de las 9 a las 11 horas, con inicio en el Centro de Recursos Culturales de la diputación y final en el muy cercano CCCB.