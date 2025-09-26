El Palau Sant Jordi cumple 35 años: de pabellón deportivo a templo de las grandes giras musicales

Parece que haya estado siempre ahí, pero antes del 29 de septiembre de 1990, cuando el Palau Sant Jordi se estrenó con un recital de Luciano Pavarotti, Barcelona no disponía de un gran recinto cubierto equiparable al Madison Square Garden o el Wembley Arena. Aunque en su día se presentara como ‘pabellón deportivo’, con los años su uso más dominante ha sido el musical, reforzando a la capital catalana en las hojas de ruta de los artistas internacionales (y ejerciendo de catedral, e indicador de éxito, para los autóctonos).

El Palau Sant Jordi momentos antes del concierto de Mora, el pasado 23 de septiembre. / FERRAN SENDRA

El lunes hará 35 años. En los meses previos, habíamos podido seguir con los ojos como platos el truco de magia del arquitecto Arata Isozaki (1931-2022), la elevación de la cúpula del Sant Jordi por doce torres hidráulicas hasta los 45 metros de altura. El primer ‘leitmotiv’ era el deportivo (los Juegos de 1992), pero al cabo de los años, el 45% de los eventos acogidos corresponde a conciertos, frente al 13% de eventos deportivos, a los que hay que añadir un 35% de ferias y actos corporativos, y un 7% de otras actividades. Hablamos de 2.500 acontecimientos a los que han asistido 26,8 millones de asistentes.

Luciano Pavarotti, en el Palau Sant Jordi en 1990. / ARCHIVO

El récord de Prince

Para Barcelona, disponer de un local cubierto con un aforo que, al principio, se situó bastante por encima de los 20.000 espectadores, representó poder captar ‘tours’ que entonces se le escapaban: en 1988, Prince tuvo que renunciar a actuar aquí porque el Velòdrom d’Horta no tenía un techo del que colgar elementos de producción. Tras el estreno con Pavarotti, el Sant Jordi debutó en el pop con Miguel Bosé, el 20 de octubre, y siguió con Depeche Mode, Eros Ramazzotti, Gloria Estefan... El sector ‘live’ subía, aunque no todo llenaba: hubo entonces visibles pinchazos de público con MC Hammer, Pet Shop Boys y Bee Gees, cuando aún no existía el telón negro reservado para ocultar gradas vacías.

Prince, en el Palau Sant Jordi el 22 de agosto de 1993. / Elisenda Pons

El récord de convocatoria se lo anotó Prince, el 22 de agosto de 1993, con 23.800 asistentes, un umbral hoy imposible, dadas las medidas de seguridad implantadas (en buena parte, tras la tragedia del Madrid Arena, en 2012), que han dejado el aforo de la sala en 18.360 personas. Muchas otras cosas han cambiado: en los 90, el precio de las entradas en el pop solía ser único, no había zonas segmentadas y podías pasar de la grada a la pista en pleno concierto.

De Madonna a Sinatra

La existencia del Sant Jordi hizo posible que U2 eligiera Barcelona en el ‘Zoo TV tour’ de 1992, y que Madonna iniciara aquí el ‘Drowned world tour’ de 2001, tras ocho años sin salir de gira, en un itinerario limitado a una ciudad por país que se adelantó a una tendencia muy actual. Cuando todavía no se hablaba de residencias, Dire Straits recaló tres noches en 1992. Y U2, cuatro en 2015. Es pertinente recordar el único concierto de Frank Sinatra en Barcelona (1992), el último de Tina Turner en la ciudad (1996) o el arranque de la gira mundial de reunión de Bruce Springsteen con la E Street Band (1999). En materia de anticlímax, el fiasco de Whitney Houston en 1993, cuando, con el local repleto, salió Neo Sala (Doctor Music) a comunicar que la actuación se suspendía por indisposición de la artista.

Bruce Springsteen, durante un concierto en el Palau Sant Jordi celebrado el 24 de octubre de 2006. / JOAN CORTADELLAS

En el Sant Jordi han grabado discos y dvd Bruce Springsteen y Depeche Mode, y Miguel Bosé, Amaral y David Bisbal. El ‘rock català’ se puso de largo con Sopa de Cabra, Sau, Els Pets y Sangtraït (1991), y “fer un Sant Jordi” se convirtió en un lema que hicieron realidad Lluís Llach, Raimon, la Companyia Elèctrica Dharma y Maria del Mar Bonet, y más recientemente, Antònia Font, Joan Dausà, Zoo y Oques Grasses. Y Serrat, con conciertos como el sinfónico de 2003, en el marco del 25º aniversario de EL PERIÓDICO. Entre los más repetidores, Sabina, Alejandro Sanz y Estopa, todos por encima de la docena de comparecencias.

Concierto de homenaje a Carles Sabater, en el Palau Sant Jordi el 27 de abril de 1999. / ÁLVARO MONGE

Ahora arrecia la avalancha de artistas latinos (Rauw Alejandro, Myke Towers, Maluma) y de sonidos urbanos que se atrincheran en la sala anexa, el Sant Jordi Club, para 4.620 asistentes. Se nos viene encima la despedida de Sabina y el triplete de Lady Gaga. De aquí a final de año habrá 25 conciertos en el Palau Sant Jordi y 27 en el Club. Impensable en 1990. Sí que hay algo que no ha cambiado: sigue sin llegar el metro, aquella extensión de la L2 que Pasqual Maragall soñó.