El barcelonés Oriol Pla, nominado a mejor actor en los International Emmy Awards por 'Yo, adicto'

El actor barcelonés Oriol Pla, de 32 años, ha sido nominado al premio a Mejor Actor en los International Emmy Awards por el papel en la serie 'Yo, adicto', basada en el libro homónimo de Javier Giner. La ceremonia será el próximo 24 de noviembre en Nueva York (Estados Unidos). La nominación, que se conoció este jueves por la noche, cogió a Pla y Giner en medio del rodaje de 'Esta soledad', el primer largometraje del escritor y cineasta vasco.

Pla es el protagonista de la ficción autobiográfica de seis capítulos de Disney+ basada en el libro de Giner, una historia de superación real del escritor que cuenta cómo con 30 años ingresó voluntariamente en un centro de desintoxicación incapaz de gestionar la angustia y el sufrimiento. Más allá de Pla en el papel de Giner, el reparto cuenta con Nora Navas, Ramón Barea, Marina Salas, Itziar Lazkano y la colaboración especial de Vicky Luengo y Omar Ayuso.