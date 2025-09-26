La novela ampurdanesa que predijo el gran apagón: «La mayoría no sabríamos retroceder, hay gente que no sabe ni de dónde salen las patatas»

«Si todo se fuera a la mierda, ¿seríamos capaces de sobrevivir? Yo creo que la mayoría no, no sabríamos retroceder, porque hay gente que no sabe ni de dónde salen las patatas», asegura el escritor Rafel Casas sobre el origen de su último libro. El de Palamós regresa a las librerías con 'El moment', la obra ganadora de la octava edición del Premio Empordà de Novela, una narración escrita hace un par de años y que parece una premonición del gran apagón eléctrico que hubo en toda la península ibérica el pasado abril.

«Han pasado los meses y todavía no hemos aclarado nada, no sabemos por qué ocurrió. Los personajes de mi novela tampoco, porque lo importante no es la causa, es el desamparo en el que se encuentran y qué están dispuestos a hacer para sobrevivir», explica Casas, que también es el editor del sello bisbalense LlunyDelRamat.

Publicada por Brau Edicions, la novela se sitúa en un contexto postapocalíptico, con un futuro incierto fruto de un apagón eléctrico y digital. Más que etiquetarla como ciencia ficción, Casas la define como una novela psicológica.

Y es que, aunque reconoce la influencia de Manuel de Pedrolo y Mecanoscrit del segon origen, el autor asegura que bebe «de la observación» y de «la reflexión sobre la gran dependencia tecnológica que tenemos». «No paramos de decir ‘algún día esto reventará’, pero ¿qué pasa si revienta? Con el apagón quedamos perdidos, y aquello solo fueron unas horas», recuerda.

Combinando puntos de vista, narración y dietario, 'El moment' sigue a una serie de personajes que acaban interconectados. Un rompecabezas que el autor plantea desmontado, con saltos en el tiempo, y que relata el día a día de unos ciudadanos que, de un día para otro, ven cómo deben salir a la calle a sobrevivir.

«Son oficinistas, maestros, gente que apenas sabe encontrar níscalos en el bosque y que retrocede 700 años de golpe, abocados a la pura supervivencia... Gente normal en una situación extrema que tiene que coger las armas para disputarse un animal muerto con el fin de poder comer», detalla Casas.

«Quería imaginarme qué somos capaces de hacer cuando llegamos al límite, hablar de cómo, al final, cuando nos quitan lo que tenemos al alcance, los seres humanos volvemos a ser puramente animales», continúa.

'El moment' se ambienta entre las Gavarres, Palamós y Palafrugell, escenarios que el escritor conoce bien. La ciudad de Girona también tiene un papel determinante en la trama.

Casas toma el relevo de los escritores Josep Torrent y Salvador Casas, ganadores de la sexta edición del Premio Empordà de Novela, después de que la séptima convocatoria quedara desierta. Convocado por el Consell Comarcal del Baix Empordà con la participación de los 36 ayuntamientos de la comarca, el galardón está dotado con 7.000 euros y con la edición de la obra ganadora.

El libro se presenta esta tarde (19:30) en el Teatre Mundial de la Bisbal d’Empordà y el 15 de octubre en Girona.