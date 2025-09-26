Mushka y Rigoberta Bandini, dos generaciones del pop encienden la eufórica noche de Bogatell

Noche de vivos contrastes generacionales, la de este viernes en la playa del Bogatell, con muchachadas adscritas a la ‘barras warras’ de Muskha y treintañeras interpeladas por la tragicomedia existencial de Rigoberta Bandini, todas ellas unidas bajo el signo del pop. Y con Lia Kali acentuando el factor más urbano y convulso, ya entrada la madrugada, para completar la oferta del escenario ‘Mediterràniament’, programado por Damm.

En su último álbum, ‘Nova bossa’, Irma Farelo, Mushka, amplía el canon filo-reguetonero a los géneros latinos tradicionales, tendencia muy de este tiempo, y que rompe algunos prejuicios en torno al supuesto presentismo de la música actual. Superando a su vez los formatos espartanos de la escena urbana, contó con una amplia banda que dio juego en esas incursiones a la salsa (‘Mimenina’), la bachata (‘Mamipuladora’) o en la muy lograda ‘1 cumbia amb el Guillem’, que cantó, como en el disco, con Guillem Gisbert, de Manel, ambos envueltos en un vibrante ovillo de instrumentos como el acordeón, el saxo y la trompeta.

En la pieza titular, ‘Nova bossa’, Mushka acudió al género carioca, con la indispensable guitarra de cuerdas de nilón, para soltar sus meditaciones melancólicas. Tiene 21 años, pero ya suspira al mirar atrás, cultivando la rima audaz: “La vida era més easy / cantava al meu cap i xulejava amb la bici”. En el otro extremo, la danza electrónica de ‘No m’estima +’, que compartió con Julieta.

Salieron también Maria Jaume, en ‘No hi haurà manera’, y la hermana pequeña, Greta Farelo, en ‘Señal de respeto’ (no así a Alba, Bad Gyal, baja en ‘SexeSexy’). Además de ser la Mercè, era un bolo importante porque el tiempo de ‘Nova bossa’ se acaba y en 2025 frenará, según anunció. “Este es uno de los últimos conciertos que hago en bastante tiempo”.

El relevo de públicos en Bogatell fue bien perceptible, con la retirada de la chiquillada, suplida por simpatizantes más adultas de Rigoberta Bandini, que ocuparon las primeras filas. Paula Ribó ofreció el ‘show’ presentado en junio en el Palau Sant Jordi, con toda su teatralidad, sus parodias del concurso televisivo y su recreación de la treintañera al borde del ataque de nervios. “Soy una mujer con muchos miedos, qué desastre”, cantó en ‘Jajaja’, proa del temario de ‘Jesucrista Superstar’, con su pop de juguete, con guiños yeyé y al mundo de los cantautores.

Generacional, como Mushka, pero en otra franja de edad, y sacando partido de hallazgos irónico-costumbristas como ‘Simpática pero problemática’ y ‘Busco un centro de gravedad permanente’. Además de los clásicos, como ‘In Spain we call it soledad’ y la casi eurovisiva ‘Ay mamá’, de cuando parecía que Rigoberta Bandini era una efímera criatura del teatro del pop.