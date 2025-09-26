Doja Cat canta a la cara y la cruz del romanticismo, arropada por sintetizadores de los 80, en su nuevo álbum, 'Vie'

'Vie' Doja Cat Kemosabe-RCa Pop-rap ★★★

Doja Cat lleva algo más de una década (desde que debutó con 'So high' en 2014) con un pie en el gancho pop y otro en la cultura del hip-hop, equilibrio en el que se ha balanceado con gran éxito comercial, en particular gracias al álbum 'Planet her' (2021) y su retahíla de 'singles' (y duetos con SZA y The Weeknd). Y, si bien, su último trabajo, 'Scarlet', hace dos años, tendía a la oscuridad y al verbo rapeado, ahora 'Vie' empuja el péndulo hacia el otro lado en un cancionero en el que se cruzan reflejos de los 80 y el sibilino toque moderno de producción de Jack Antonoff.

'Vie' evoca, desde su título, una idea vaga de romanticismo a la francesa, reforzado por una de sus nuevas fotos, en la que Doja Cat, la californiana Amala Ratna Zandile Dlamini, luce un peinado a lo Grace Jones (cantante que en su día grabó 'La vie en rose', el clásico de Édith Piaf), y que se expresa en textos como el de 'Jealous type'. En ese tema, que se lanzó como primer sencillo, revela su pulso interior con los celos a lomos de un ritmo 'funky' realzado por los sintetizadores. Un sonido en el que se funde una pulsión 'retro'-ochentera y las capas de detalles asociables al 'sonido Antonoff'.

Atmósferas y saxos

¿Cuál es ese sonido? Esta vez cuesta identificarlo, porque 'Vie' deja muy en segundo plano la vibración intimista perceptible en sus trabajos para Taylor Swift, Lana del Rey y Lorde, aunque algo de ello hay en las atmósferas que envuelven los números más baladísticos, 'Act of service' y 'Make it up', con ese contraste de frío y calor dispensado por los 'sintes' con vistas a la madrugada. Pero más bien parece que Antonoff ha empleado sus conocimientos en vestir con elegancia a Doja Cat, aunque sea invocando estéticas sonoras que creíamos olvidadas, como ese 'new jack swing' a lo Janet Jackson apreciable en la pieza de apertura, 'Cards' (que empieza con un temerario sonido de saxo).

'Vie' es un álbum en el que Doja Cat se plantea preguntas en torno a las relaciones, desliza señales de crisis y enojo, y raja a placer a cuenta del género masculino: "¿Lo darías todo por un hombre?", desliza en la trepidante 'AAAHH MEN!' antes de tachar a su 'crush' de "vanidoso, con todas esas cadenas ridículas", y sentenciar que "los hombres deberían llorar más". Total, para, cerrando el álbum, decirnos que sigue creyendo en el amor en 'Come back'.

El conjunto llega a hacerse largo (15 canciones), pero hay también miga en el festival de reproches, a golpe de rap, de 'Couples therapy', en el nuevo dueto con SZA en 'Take me dancing' y en ese aparatoso 'Stranger', aunque tenga algo de remoto éxito de Kim Carnes. Material accesible, con azúcar pop, pizcas de ira urbana y cavilaciones sobre la naturaleza del amor, que mostrará en esa gira que la traerá por primera vez a España, en el próximo Primavera Sound. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'The Cords' The Cords Skep Wax Pop rápido ★★★★

Después de darse a conocer con un puñado de estimulantes 'singles', las hermanas Eva y Grace Tedeschi se estrenan en el formato largo (tampoco tan largo: 30 minutos exactos) con un elepé irresistible en el que la juventud no está reñida con una personalidad sonora perfectamente definida, en la estela de bandas como The Primitives, Talulah Gosh y The Shop Assistants: canciones cortas, guitarras veloces, ganchos melódicos, voces celestiales y actitud punk. Un excitante debut. Rafael Tapounet

'Saving grace' Robert Plant Nonesuch – Es Paranza Recordings Folk-blues ★★★★

Ve por fin la luz el registro de estudio que celebra el entendimiento de Robert Plant con su banda de tiros acústicos y con la voz de Suzi Dian, manejando músicas de raíz ajenas que funden resonancias del pasado (piezas tradicionales o del 'bluesman' Blind Willie Johnson) y citas a creadores actuales (The Low Anthem, Martha Scanlan). Un Plant que va de lo áspero a lo amoroso, tan físico como místico, conectando con sus orígenes (y con el perfil más folk de Led Zeppelin). J. B.

'Oh Snap' Cécile McLorin Salvant Nonesuch Pop ★★★★

Querría ser un río pero es un volcán, canta en la enigmática canción que abre su disco más expansivo. Luego es una cantante de jazz con un swing diabólico. Más tarde, una voz etérea que flota entre sintetizadores. Una cantautora folk. Una diva disco al estilo de Cher pero con 'glitches'. Una autora mayúscula que explora la psicología de todo el arco de una historia de amor y desamor en una canción pop extraordinaria -'Oh Snap'-. No todas sus encarnaciones son un éxito, pero no hay nadie como Cécile McLorin Salvant. Cada vez más única. Roger Roca