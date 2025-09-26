Dalái Lama vs. Trump: lucha libre espiritual en el Palau Sant Jordi

Desde que el 5 de octubre de 1991 el mexicano Tito Santana acabó allí con la racha del imbatible The Undertaker al propinarle un golpe con una urna funeraria ante más de 17.000 enfervorecidos espectadores, el Palau Sant Jordi de Barcelona conserva un lugar muy especial en la memoria de los aficionados a la lucha libre profesional. En 2017 y 2018, la instalación olímpica volvió a acoger veladas de la World Wrestling Entertainment, aunque, para entonces, el espectáculo de las peleas coreografiadas ya había perdido poder de convocatoria frente al empuje brutal de las artes marciales mixtas, controvertida disciplina que tiene por ahora cerradas las puertas del Sant Jordi por decisión del Ayuntamiento.

Vistas desde el mirador de Montjuïc del edificio del Sant Jordi Club y el Palau Sant Jordi con la torre de telecomunicaciones de Calatrava / Ferran Nadeu

Aquella primera exhibición de acrobacias y mamporros fue un contundente ejemplo de la "multifuncionalidad" del pabellón diseñado por Arata Isozaki con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992. Más allá de la actividad musical que ocupa hoy buena parte de su agenda (hasta final de año hay programados casi 60 conciertos), el Palau Sant Jordi ha acogido en estos 35 años espectáculos, acontecimientos deportivos y eventos de lo más diverso, en una larguísima lista en la que los combates de lucha libre conviven con los encuentros de Testigos de Jehová, las exhibiciones de motocross con la feria BioCultura y el Dalái Lama con Donald Trump.

Detengámonos un poco en estas dos últimas figuras.

Una paz duradera

Tenzin Gyatso, el decimocuarto dalái lama, pasó por el Sant Jordi el 10 de septiembre de 2007 para pronunciar una conferencia titulada 'El arte de la felicidad'. Más de 11.000 personas (entre ellas, el futbolista Carles Puyol, Maria del Mar Bonet y la baronesa Thyssen) acudieron al recinto olímpico a la hora de la siesta (¡las tres de la tarde!) para escuchar las enseñanzas del maestro de la sabiduría oceánica, con entradas a 20 euros. Desde un sillón orejero de color azafrán dispuesto en el centro del escenario, el líder espiritual tibetano desgranó entre sonrisas su conocido discurso sobre el miedo y la ira como principales obstáculos en el camino hacia la felicidad (idea que tomaron prestada los maestros jedi de la saga 'Star Wars'), defendió el papel de la familia en la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos con valores y auguró, uh, que en el siglo XXI "será posible conseguir una paz genuina y duradera" en el mundo porque “la gente está aburrida de la violencia”.

Imagen de la conferencia del Dalái Lama en el Sant Jordi en septiembre de 2007. / FERRAN NADEU

Pues bien, siete años después de aquel vaticinio, el Palau Sant Jordi se llenó de nuevo, esta vez para ver y escuchar a un magnate y presentador televisivo con ambiciones políticas llamado Donald John Trump, autor del libro 'Piensa en grande y patea culos en los negocios y en la vida'. Como diría Mecano, ay, Dalái.

Por amor al dinero

A diferencia de la visita del paladín del budismo internacional, que tuvo un gran eco en los medios de comunicación, la presencia de Trump en el pabellón de Montjuïc pasó en su momento prácticamente desapercibida. Aún había de transcurrir un año hasta que el empresario anunciara la presentación de su candidatura a las elecciones presidenciales de 2016. Donald Trump 'actuó' en el Sant Jordi el 28 de junio de 2014 como estrella invitada en una convención de la empresa estadounidense ACN, una compañía que ofrece servicios y márketing a través de una extensa red de vendedores independientes cuyos beneficios aumentan exponencialmente si son capaces de reclutar a nuevos vendedores (técnicamente, no es un esquema piramidal, pero se le parece).

Después de ser recibido con enorme estruendo por los 10.000 asistentes (que habían pagado una media de 140 euros) mientras por la megafonía del Palau sonaba la canción de The O’Jays 'For the love of money' (circula por ahí un vídeo de escasa calidad pero alto valor testimonial que recoge el momento), Trump pronunció un discurso de unos tres cuartos de hora en el que vendió como consejos para hacerse rico un ramillete de sentencias banales del tipo "para tener éxito debéis amar lo que hacéis", "hay que pensar siempre en positivo", "cuanto más duro trabajas, más suerte tienes" y así. Según algunas informaciones aparecidas poco después, recibió por su intervención la bonita cantidad de 450.000 dólares.