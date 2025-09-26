La Cubana reivindica el teatro aficionado con 'L'amor venia en taxi'

El teatro catalán le debe mucho al teatro 'amateur' o aficionado. Ateneos, Centros católicos y Asociaciones Culturales diversas han visto nacer numerosas vocaciones teatreras y La Cubana reivindica su valor con el estreno de 'L'amor venia amb taxi' en el Romea. Esta comedia de Rafael Anglada -una obra muy popular del teatro aficionado- es la base de su nuevo proyecto. "Es un musical catalán 'made in La Cubana' que rinde homenaje al teatro aficionado del que todos venimos porque la profesionalidad no tiene nada que ver con el dinero", ha destacado Jordi Milán, el director de esta compañía con 45 años de historia que se ha ido renovando sin perder su esencia. Una veintena de intérpretes, entre actores y músicos, participan en 'L'amor venia en taxi', entre ellos figuran históricos miembros de la compañía como Anna Barrachina y Xavier Tena y nuevas incorporaciones como Ariadna Clapés y Albert Mora.

La obra cuenta con un guion de Milán y de otros dos actores de la compañía, Toni Sans y Rubén Montañá y música de Joan Vives y Xavier Mestres (director musical). Se estrena oficialmente el día 30 pero las funciones previas están funcionando muy bien y las entradas están volando en la web. Mejor no esperar al último momento si no se la quieren perder.

Performance de los actores de La Cubana en el vestíbulo del teatro Romea, donde actúan con la obra 'L'amor venia amb taxi'. / JORDI COTRINA

Acostumbrados a trabajar en grandes escenarios como el Tívoli donde estrenaron su aclamado 'Cegada de amor' o el Coliseum, donde presentaron su última creación 'Adéu, Arturo', la compañía ha tenido que hacer un esfuerzo titánico para encajar la escenografía y todo el material de vestuario, atrezzo y figuración. Tanto es así que su desembarco ha ocupado hasta el vestíbulo que hasta hace nada, copado por artistas de todo tipo pendientes hasta el último detalle del vestuario, las pelucas y hasta de la última lentejuela. La Cubana reivindica el teatro aficionado con el que se siente íntimamente unido.

Sólo en el Romea

Este espectáculo ha sido diseñado exclusivamente por y para el Teatro Romea. No se verá en otro lugar, afirman. "Teníamos que estrenar este musical en el Romea porque 'L'amor venia amb taxi' solo tiene sentido en este teatro. La obra de Rafael Anglada en la que nos inspiramos se estrenó aquí en 1959, en pleno Franquismo, en una época en el que se había permitido volver a hacer teatro en catalán". El título de Anglada no se representa por entero "aunque la gente saldrá entendiendo de qué iba". Les sirve para reflejar aquella época difícil donde desde la revista Destino se criticó la calidad del teatro catalán y de algunos de sus intérpretes como Joan Capri, aunque sin citar al actor. La acción transcurre en la Barcelona de 1959 y la música incluye ritmos de esa época pero también mucho cuplé y canciones populares catalanas.

"La obra es un homenaje al teatro de aficionados que hay en toda Catalunya, al Teatre Romea y a todo lo que había a su alrededor en este barrio", dice Milán. Y cita a los especialistas en pelucas Damaret, que todavía continúan en activo pero se han trasladado su taller de la Rambla a Gràcia o los Germans Salvador, que entonces pintaban telones en la calle Carretes. También se habla de negocios que ya han desaparecido como Can Peris, especialistas en confección y alquiler de vestuario teatral que cerraron en 2004, y la Librería Editorial Millà, que alquilaba y vendía libros de teatro. Llegó a editar 310 títulos de obras en catalán con el sello Catalunya Teatral pero bajó la persiana en 2015.

Atrevimiento

Aunque La Cubana es originaria de Sitges y se dio a conocer con acciones de calle, su historia en Barcelona empezó en el Teatre Romea, donde estrenaron 'La tempestat' en 1986, una versión pasada por agua del clásico de Shakespeare que sorprendió por su originalidad, humor, sorpresas y la participación del público que salía con chubasqueros de la sala.

"Hay que dejarse llevar por la locura. Sin locura no hay creación y sin creación no hay arte", ha reivindicado Milán ante una periodista que en la presentación del espectáculo ha inquirido por la utilización del amarillo en 'L'amor venia amb taxi', un color asociado a la mala suerte en el mundo del espectáculo. A sus 74 años Milán no le teme al mal fario. Pero ha dejado todos los temas de la compañía bien atados para asegurar su continuidad cuando él no esté al frente. "No me gustaría ver desaparecer a La Cubana, por eso hemos creado una Fundación que sirva para potenciar y ayudar a otros". De esta forma quiere preservar el patrimonio material e inmaterial de la compañía y permitir que los artistas jóvenes que empiezan puedan aprovecharlo y reutilizarlo.

Por ahora, 'La Cubana' está a tope. En los últimos meses, no solo ha preparado 'L'amor venia en taxi' sino que ha dejado lista otra producción, 'La cuisine de ma cousine', un vodevile culinario que el año próximo se estrenará fuera de Catalunya y hará gira por España antes de hacer temporada en Barcelona.