Colas para todo en la Comic-Con de Málaga, katanas y ¿demasiada? gente

Mucha, muchísima gente en la jornada inaugural de la San Diego Comic-Con Málaga. Para algunos, demasiada: se escucharon muchos comentarios (y se leyeron en las redes sociales) sobre que había muchos momentos en que era difícil caminar por el interior del FYCMA y que todo se traducía en demasiadas colas para cualquier cosa. El agua no vale dinero pero sí cuesta mucho tiempo y paciencia en la Comic-Con Málaga

Las katanas

Si hay un stand que ha triunfado en ventas esta primera jornada de la cita ha sido uno que despacha katanas: cientos de personas han comprado una en este día inaugural, literalmente. También hay un curioso stand muy boquerón, que vende merchandising que fusiona lo friki con lo malagueño. Aquí, por ejemplo, puedes comprar tu camiseta de «Game Málaga, Biznaga is Coming».

Y a la hora de comer...

Cuando llega la hora de comer, toca echar de nuevo mano al monedero. ¿Cuál es la carta de la Comic-Con? Los visitantes pueden elegir entre ensaladas, hamburguesas con patatas, pokes, piezas de fruta, bocadillos de jamón o tortilla, arroces vegetales o de pollo y verduras, pizzas, además de helados, croissants y otros dulces. En cuanto a los precios, la ensalada cuesta 10,75 euros y la César 12, el poke de salmón alcanza los 20 euros, los bocadillos se sitúan entre 8,50 y 10 euros, los arroces llegan también a los 20 euros y las pizzas oscilan entre 15 y 16,25 euros. Para acompañar, el agua cuesta 2,50 euros, los refrescos y vinos 3,75 euros y la cerveza 4,15 euros, mientras que los dulces se mueven entre 2,50 y 5,50 euros.

El líquido elemento

A la polémica por los, para muchos asistentes, elevados precios de la comida se le suma la del agua. No se puede entrar al recinto con botellas con tapón; sí lo que se puede es entrar con el envase y rellenarlo en las fuentes de agua que hay dispuestas en el exterior y en el interior del recinto. ¿El problema? No hay suficientes puntos, están situados en zonas donde el sol no es particular clemente y, claro, mucha gente tiene la misma sed que uno. ¿Resultado? Colas de hasta 20 minutos para rellenar tu botella de agua. El experto en comic-cons sabe que este tipo de encuentros ponen a prueba la paciencia del más pintado.

¿Y mi foto?

Y luego están las desilusiones. Que también las hay. Ayer, bastantes asistentes que habían adquirido su reserva para hacerse una foto con varios de los talents de la jornada (recordemos: a 90 euros el selfi con VIP) tuvieron que esperar su turno con la estrella para, al final, darse cuenta de que se había terminado el tiempo y, claro, su gozo en un pozo. Por supuesto, pidieron la devolución de su dinero a la organización de la cita.

La mascota

El Bowser que da la bienvenida a los asistentes va camino de ser la mascota de la Comic-Con. La figura del personaje de Super Mario Bros, de 4,3 metros de alto y 3.900 kilos de peso, fue construida con 663.900 piezas de Lego durante 3.290 horas.

Estrellas invitadas

Quizás el más joven de los cosplayers que asistió ayer a la cita fue un batman de 2 meses (su madre ha explicado que quiere introducirlo «en este mundillo desde bien pequeñito»). El más peludo, un perro de apoyo emocional llamado Loki y disfrazado como tal, cómo no, acompañando a uno de los muchos thor que campaban a sus anchas dentro y fuera del FYCMA.