La era de los derechos culturales despega con Barcelona como epicentro: "La clave es la participación de todo el mundo en la cultura"

"La clave es garantizar la participación real de todas las personas en la cultura", dijo Alexandra Xanthaki, relatora especial de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos culturales, en la conferencia inaugural de Ágora Cívica, en el CCCB, este viernes. El foro ofrece más de un centenar de mesas redondas, presentaciones y otras actividades en torno a los derechos culturales en distintos espacios de Barcelona hasta el próximo miércoles y tiene la voluntad de incidir en las decisiones que se tomen en Mondiacult 2025, la conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible de la UNESCO, que se celebrará también en la capital catalana entre el lunes y el miércoles y a la que asistirán más de 150 ministros de Cultura de todo el mundo.

"Es la primera vez que los debates de la UNESCO incorporan de una manera tan fuerte a la sociedad civil", remarcó y celebró Marlova Jovchelovitch, directora de la oficina de la UNESCO en Brasil.

El gran motor

El ciclo Ágora Cívica está organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Cultura, con amplia participación de los sectores culturales, activistas y pensadores. Ernest Urtasun, el ministro de Cultura, explicó que Mondiacult no podía ser "solo institucional" y que el foro paralelo "será el gran motor que va a empujar los debates" ministeriales en el Centro de Convenciones Internacional del Fòrum.

Como alcalde de la ciudad anfitriona de Ágora Cívica y Mondiacult, Jaume Collboni señaló que ambas citas llegan después de la feroz arremetida de Trump contra la ONU y mientras Israel comete un "genocidio" en Gaza y Rusia invade Ucrania. "La cultura es un baluarte para defender la paz, la democracia y los derechos humanos", indicó. Barcelona, verdadero centro planetario de la cultura estos días, "hace una llamada a todo el mundo para que la cultura sea accesible a todas las personas", resumió.

Declaración de Barcelona

El diputado de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González Val, describió Ágora Cívica como unas jornadas de "construcción colectiva de la cultura". El festival Culturopolis, enmarcado en el acontecimiento e impulsado por la diputación, ha elaborado una Declaración de Barcelona que consta de 13 artículos que se plantean "qué puede hacer la cultura por los otros derechos". Hay artículos que relacionan la cultura con la equidad y la salud social, la transición ecológica, territorialidades, economías, diversidades, la paz, la educación y los entornos digitales, por ejemplo. González Val hizo hincapié en que el escrito ha sido elaborado por una cincuentena de expertos durante meses de trabajo conjunto.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, avanzó que de Ágora Cívica saldrá una "propuesta consensuada para poner encima de la mesa de Mondiacult". Con una y otra citas, "Barcelona y Catalunya se proyectan como referentes de la cultura global desde la singularidad", añadió.

Proyecto de ley catalana

El Govern dio luz verde recientemente al proyecto de ley de derechos culturales de Catalunya, que próximamente iniciará la tramitación parlamentaria. El Ministerio de Cultura, por su parte, ha empezado a desplegar un plan de derechos culturales que consta de 146 medidas divididas en cinco grandes apartados (democracia cultural, retos contemporáneos, sostenibilidad e independencia del ecosistema cultural, consolidación de los derechos culturales y articulación de una Administración pública comprometida con los derechos culturales). El conjunto de medidas cuenta con una dotación inicial de casi 80 millones de euros para el periodo 2025-2027. La Diputació de Barcelona puso en marcha su plan para fomentar el acceso y la participación en la cultura el año pasado.

Ahora

En su aplaudido parlamento, la relatora especial de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos culturales hizo notar, sin embargo, que "hay estados muy reticentes a aceptar los derechos culturales", que definió como "el puente entre la universalidad y la diversidad". Es necesario, enfatizó, presionar a los gobiernos para que implementen "ahora" medidas que protejan a las minorías y a las voces "vulnerables", así como a los creadores frente a la inteligencia artificial, cuyo desarrollo "no puede ser un objetivo en sí mismo", y a los trabajadores culturales de la "precarización". Alexandra Xanthaki se congratuló de que los derechos culturales hayan entrado en el debate, pero lo consideró insuficiente: "El paso siguiente es actuar".

El objetivo de Mondiacult

El objetivo principal de Mondiacult 2025 es pactar una declaración que reclame que la cultura sea un objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda post-2030 de las Naciones Unidas. "Lo necesitamos", dijo Xanthaki. Para que el debate sobre el desarrollo cultural adquiera una dimensión global, como la tienen el debate sobre la economía, el medio ambiente y, "hasta cierto punto", matizó la relatora especial, los asuntos sociales. El mundo es muy grande.