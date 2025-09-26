Música
Bad Gyal anuncia que publicará un nuevo disco en 2026
La artista catalana Bad Gyal ha anunciado que publicará un nuevo disco en 2026. La de Vilassar de Mar lo ha hecho esta madrugada en la alfombra azul de los Premios Juventud, que se han celebrado por primera vez en Panamá. En una de las grandes citas de la música latina, Bad Gyal ha presentado por primera vez en televisión su éxito 'Da Me'. En paralelo, la artista ha estrenado este viernes, junto al portorriqueño Zion, el sencillo 'Ella', donde colabora.
Además, tras un verano de éxito con su 'Bikini Badness Tour', donde encabezó algunos de los festivales más importantes de España, la organización del Primavera Sound anunció este jueves que Bad Gyal será una de sus cabezas de cartel en la edición de 2026.
