Estreno de cine
'Relay': un thriller sencillo con denuncia a las empresas alimentarias
‘Relay’ (2024)
Dirección: David Mackenzie
Intérpretes: Riz Ahmed, Lily James, Sam Worthington
Estreno: 26/9/2025
Puntuación: * * *
‘Relay’ es un convincente ‘thriller’ realizado por un director, David Mackenzie, que siempre acostumbra a ser correcto aunque en una ocasión fue espléndido, en ‘Comanchería’. Aquí organiza con eficacia una historia definida por las características de su protagonista masculino, el negociador entre grandes corporaciones y denunciantes que encarna Riz Ahmed con el mismo estoicismo en el que han sido configurados cinematográficamente los asesinos profesionales de ‘El silencio de un hombre de Jean-Pierre Melville o el más reciente ‘El asesino’ de David Fincher. Solitario y callado, sin amigos ni familiares, siempre disponible, el individuo vive en un piso lleno de discos de vinilo y cumple su trabajo sin inmiscuirse ni empatizar con nadie.
Tal lacónico personaje debe ayudar a una joven que quiso hacer público un informe confidencial y comprometedor de una empresa alimentaria y luego quiere devolverlo para recuperar la vida de antes. Mackenzie explica metódicamente los procedimientos del protagonista y organiza unas cuantas secuencias de suspense contenido. La película puede resultar algo fría, pero en eso es muy coherente con la gestualidad, forma de vida y trabajo del personaje de Ahmed. Aunque se habla bastante, en ‘Relay’ los hechos se explican mejor a través del movimiento.
