Primavera Sound 2026 muestra sus cartas: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...

El Primavera Sound de 2026 apuesta por un cruce de estéticas musicales y tendencias, en su línea de los últimos años, entre el pop-rock de tradición alternativa y el ‘mainstream’. Ahí estará un coloso de las guitarras y el oscurantismo como es The Cure, y el pionero del trip-hop Massive Attack, conviviendo con estrellas del último canon pop como son la cantante y rapera Doja Cat y la celebridad Addison Rae, todos ellos en primera línea del cartel que podrá disfrutarse en el parque del Fòrum del 4 al 6 de junio.

La rapera estadounidense Doja Cat, en el 'show' de la media parte de la final del Mundial de Clubs, en julio de 2025. / JUSTIN LANE / EFE

The Cure regresará a Barcelona casi cuatro años después de su última actuación en la ciudad, 14 después de su único paso por el Primavera, paseando ahora el ovacionado álbum ‘Songs of a lost world’ con un ‘set’ que el festival anuncia como largo y completo, en su tradición. En esa línea de tótems históricos, reaparición de Massive Attack, grupo que debía actuar en las ediciones frustradas de 2020-21, del que se espera material nuevo tras el epé ‘Eutopia’, publicado hace cinco años. Vuelve The XX, con su pop con visos ensoñadores y electrónicos (nueve años después de su último paso por Barcelona, acogido por el festival), así como My Bloody Valentine, atracción del Primavera en 2013, símbolo de la fusión de ruido guitarrero y melodía con su fundamental álbum ‘Loveless’ (1991). Y Slowdive, otro pionero noventero de las texturas sonoras espesas, reanimado con ‘Everything is alive’ (2023), y la institución del rock experimental-industrial Einstürzende Neubauten, dirigido por el ex-’Bad Seeds’ Blixa Bargeld.

En la línea más identificable con el pedigrí histórico del festival, ‘indie’-alternativa, o lo que esos vocablos pueden significar en la actualidad, cabe colocar propuestas valiosas como el rock de autor de Big Thief, el vehículo art-pop de Dev Hynes, Blood Orange y el refinado trovador Father John Misty. De las últimas olas proceden el rock con ascendiente pospunk de Wet Leg y la cantautora pop Lola Young.

Pero el Primavera ha dado que hablar en las últimas ediciones por ampliar su horizonte e incorporar figuras de corte pop para un público amplio, discutiendo las fronteras tradicionales entre ‘underground’ y ‘mainstream’. Y ahí está este año, centrando miradas, el fichaje de la californiana Doja Cat, figura de gran poder comercial, que ofrecerá en el Fòrum su primera actuación en España tras una década de carrera, un ‘show’ único en el país, encuadrado en el ‘Ma vie world tour’, expedición en la que presentará el disco ‘Vie’, que saldrá a la venta este viernes. En esa categoría cabe destacar a la cantante y actriz Addison Rae, criatura de TikTok con pelotazos pop como ‘Diet Pepsi’ y un primer álbum lanzado el pasado junio. Entre las presencias autóctonas figura un ‘show’ de Bad Gyal, el único en formato de festival que ofrecerá en 2026.