Siniestro

Muere un figurante tras tropezar y caer en el rodaje de la película de los Javis en Cantabria

A consecuencia de la caída, el hombre precisó asistencia sanitaria y tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde murió días después

Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Los Javis', en el festival de Cannes

Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Los Javis', en el festival de Cannes / MOVISTAR / Europa Press

Europa Press

Europa Press

Santander
Un hombre que participaba como figurante en el rodaje de la última película de Los Javis, en la localidad cántabra de Comillas, ha muerto tras tropezar y caer en las instalaciones donde se grababa el filme, después del accidente y cuando se encontraba hospitalizado, según han confirmado fuentes conocedoras de lo sucedido a Europa Press.

Los hechos, adelantados este jueves por 'El Diario Montañés', se produjeron a principios de este mes de septiembre, el día 1, pasadas las 14.30 horas, y una dotación del 061 fue desplazada al lugar, en la Universidad Pontificia de Comillas, que había alquilado varias zonas para el rodaje a la productora encargada del mismo.

El siniestro tuvo lugar en el interior de uno de los edificios, al parecer junto a una escalera y en un área próxima a la zona de maquillaje, en un momento de preparativos previos a la filmación.

A consecuencia de la caída, el hombre precisó asistencia sanitaria y tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde falleció días después.

