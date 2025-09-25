Luz de Gas destapa su nuevo aspecto y coge impulso para reafirmarse como “punto social para los barceloneses”

Sigue siendo Luz de Gas, pero en una versión sutilmente puesta al día, con lo último en tecnología y un interiorismo renovado, de líneas rectas doradas, muros estrellados y una pantalla led extralarga como fondo de escenario. “Hemos querido hacer una reforma que la gente no perciba como tal, modernizar la sala sin perder su esencia clásica. Ahora entras y la notas mejor, más bonita, y no sabrías decir qué ha cambiado”, explica Cristian Gallardo, uno de los cinco socios que desde enero se hacen cargo de la discoteca y local de conciertos de la calle Muntaner tras el retiro del que, en 1995, fue su impulsor, Fede Sardà.

La sala reabre este viernes, tras un verano de obras. La conduce un quinteto integrado por Gallardo, su hermano Àlex y Joan Sánchez (los tres están al frente del grupo Comerbailando, que gestiona La Biblio, Jaleo y La Ofi), así como Aleix Ramoneda (director artístico en la promotora The Project) y Àlex Recort (empresario de relaciones públicas a cargo del club The End). Tienen entre 26 y 40 años, y Luz de Gas les parece “un local icónico que ofrece una oportunidad atractiva para darle un nuevo empuje y que tenga, al menos, 30 años más de vida”, destaca Joan Sánchez. El propósito es “abrir el abanico de músicas y públicos, y que más gente pueda hacerse suya la sala”. El grupo sigue contando con el socio histórico de Sardà, Fernando Vila.

Los cambios son visibles desde la calle: nuevo logo y un rótulo inferior en el que se colocará el nombre de la atracción de la noche, ya sea un artista o una fiesta. Decoran las puertas los dos ángeles tradicionales de Luz de Gas en una “versión reinterpretada”. Dentro, las barras siguen donde estaban, pero renovadas, y la central es ahora más corta, dejando más espacio. Las lámparas de siempre no están, pero se guardan en un almacén “para recuperarlas en las fiestas especiales de la casa”. Al fondo del escenario vemos largos sofás que se destinarán a reservados.

Arriba, un piano-bar

¿Fiestas? Los miércoles entrará en escena Toy Room (“la más famosa del Lío, de Eivissa”) los jueves seguirá la ya rodada Mimus, un viernes al mes abrirá Crême de Crême (procedente del también ibicenco Playa Soleil) y los sábados serán para una fiesta electrónica de una marca por precisar. Luz de Gas interpelará a una clientela joven, mientras que la madura apuntará a las nuevas franjas de tardeo y a un espacio destacado que dará un vuelco: el piso de arriba, el club. Es un lugar con carácter propio, para 250-300 asistentes, convertido ahora en piano-bar. Con todo ello, el propósito es conservar la clientela de siempre y ampliarla por abajo. “Ya hay gente que me dice ‘ahora mis hijos vienen a Luz de Gas’, y eso es fantástico”, celebra Ramoneda. “La sala, como un punto social donde pasan cosas”.

La música en directo, arriba y abajo, está llamada a ser troncal, subraya Aleix Ramoneda. “Los promotores que vienen alucinan, porque el equipo de luz y sonido es del nivel más alto que puedas encontrar en el mundo. Hay cámaras fijas para que el artista pueda grabar el concierto con el nivel técnico de un programa de televisión, sin tener que traer un equipo externo”, explica. Se trata de “atraer a artistas nacionales e internacionales de todos los estilos y con un punto de vista más exigente del que había en los últimos años”, desliza. Por lo pronto, nombres como Edurne, Myles Sanko y Antonio Orozco actuarán este otoño.

Aforo estratégico

Siempre se ha dicho que lo que sustenta los números de una sala no son tanto los conciertos como las copas, pero, añade Cristian Gallardo, “la música en vivo es lo que hace que caiga bien”. Cuestión de reputación y de aura. Ahí, Luz de Gas, con su aforo de 750 asistentes, cubre un espacio “muy atractivo en Barcelona”, hace saber Ramoneda. “Ni muy grande ni demasiado pequeña”.

Frente a la cantinela de que la noche barcelonesa anda un poco decaída, ellos tienen claro que “está volviendo a crecer”, señala Cristian Gallardo. “En Madrid hay sobreoferta, y se vuelve a hablar bien de Barcelona, donde son varios los clubs que se están reformando”. Se trata de “ofrecer un producto de calidad para la gente de 25 a 35 años deje el sofá y salga a la calle”, añade Joan Sánchez. El público de Luz de Gas no parece nutrirse especialmente de turistas y ‘expats’. “Así es”, coinciden todos. “Esta es una sala para el público nacional, para los barceloneses”.