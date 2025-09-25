José Luis Guerín convierte el barrio de Vallbona en un cautivador territorio de western

El barrio de Vallbona está a solo media hora del centro de Barcelona, pero cualquiera diría que está en otro planeta; aislado por el Rec Comtal, las vías férreas y la autopista, preserva formas de vida ya erradicadas del centro de la ciudad. “Allí, milagrosamente, ha estado sobreviviendo la vida rural, pero ahora está bajo amenaza”, lamenta José Luis Guerín, que ha dedicado al barrio su séptimo largometraje. “Lo que más me preocupa es el futuro que se avecina para la morfología humana que habita el lugar, representante de una diversidad que para mí casi tiene algo de utópico”. La película, ‘Historias del Buen Valle’, es última de las que este año aspiran a la Concha de Oro en presentarse y, casi seguro, la mejor de todas.

A través de ella, mientras explora ese lugar misterioso en el que el documental se confunde con la ficción -el mismo territorio en el que se mueve buena parte de su cine previo-, el maestro barcelonés captura momentos de la vida en Vallbona. La película funciona a modo de mosaico de testimonios: un hombre llora a su esposa fallecida, otro señala dónde estuvo su casa demolida, y otro comparte su obsesión por hablar con las plantas. Un grupo se reúne junto a la riera para bailar, un cuarteto de viejos amigos discuten con cordial vehemencia, y una pareja se resiste a que la demencia de él se interponga en su amor mutuo. Los diálogos recogen una docena de idiomas: una madre y su hija conversan en un dialecto africano; una familia india cuida de su huerto; dos mujeres rusas hablan de las repercusiones de la guerra en Ucrania para sus familias.

Mientras contempla ese tapiz humano, Guerín dota el espacio de la mítica propia del western: una comunidad aislada que funciona según sus propias reglas, con un ‘saloon’ -el bar Els Xiprerers- en el que se canta, se baila y se bebe, una amenaza disfrazada de progreso -las obras del AVE- y un solo de armónica que emocionaría al mismísimo John Ford.

Entretanto, ‘Historias del Buen Valle’ elige poner el foco en la determinación de quienes se han instalado en el barrio a lo largo de las décadas y han logrardo construir un espacio de vida compartida, pero no cae en la tentación de romantizar su objeto de estudio. Habla de tensiones vecinales, de acoso escolar, de suicidios, y ni la serenidad de su mirada ni su inconfundible afecto no esconden su indignación. “La espada de Damocles que pende sobre Vallbona es el auge de los nacionalismos brutales”, advierte Guerín. “La ultraderecha basa su discurso en la problematización de estas personas, y eso da mucho miedo”.

‘Historias del Buen Valle’ supone el regreso del director de ‘Tren de sombras’ (1997) y ‘La academia de las musas’ (2015) a la competición del festival donostiarra 24 años después de que, gracias a ‘En construcción’ (2001), obtuviera aquí el Premio Especial del Jurado -el segundo en importancia del palmarés- e iniciara un recorrido que resultó estar plagado de otros galardones. Resulta impensable que la nueva película no acabe proporcionándole un reconocimiento al menos igual de valioso.