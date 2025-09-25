Alta política, alta costura: Gaza, egos y simbolismos sobre la alfombra azul de la ONU

Pese a la ausencia de representantes palestinos, uno de los asuntos cruciales a tratar en la Asamblea General de las Naciones Unidas está siendo obviamente el exterminio en Gaza. Visualmente, la primera dama de Brasil plasmó su postura con un abrigo tradicional palestino. ”Traigo a las mujeres palestinas conmigo. Me visto con el tradicional bordado Tatreez, hecho principalmente por manos femeninas a lo largo de los siglos", explicó Janja da Silva en sus redes. Estilísticamente, Gustavo Petro también apostó por el activismo estético. Pero aunque se agradeciera la claridad de su guayabera ante tanta oscuridad; la explicación del presidente colombiano sobre la insignia de “Guerra muerte” que se colgó en su pecho no creo que contribuya a avivar la paz…

Luiz Inácio Lula da Silva y Rosângela "Janja" Lula da Silva en su llegada a la sesión de la ONU. / ALEXI J. ROSENFELD / Getty Images via AFP

Melania Trump también se decantó por el blanco (inocencia, pureza, paz) para escuchar a su marido. Con un clásico traje pantalón de Dolce & Gabbana (America First!), la primera dama estadounidense sólo accedió a aplaudir el discurso de Trump al percatarse que una cámara la apuntaba. Según Melania, no se escuchaba bien… Aunque pueda sonar a excusa, el mandatario estadounidense aprovechó la justificación de su esposa para denunciar el triple sabotaje por parte de la organización. Primero las escaleras mecánicas se detuvieron cuando fue a subirlas y, luego, los teleprompters se apagaron durante su intervención. Pero si hablamos de boicot o de pequeñas “putadillas” también habría que mencionar el bloqueo por parte de la comitiva del magnate a Macron y Erdogan. Si el francés trató de convencer a la policía para que lo dejara pasar y, luego, llamó por teléfono a Trump en plena calle para que mediara (aflojara); la cara de cabreo del turco rodeado por todos sus guardaespaldas sin posibilidad alguna de avanzar también será recordada.

Felipe VI, en la ONU. / Kay Nietfeld/dpa / Europa Press

Al igual que Trump luce cada día los colores de la bandera estadounidense en su uniforme; Lula y Milei se valieron de la corbata para hacer patria durante sus discursos. En estas, Felipe VI no estuvo tan acertado escogiendo su corbata azul con pequeñas mariposas blancas. El monarca pretendía no ofender en exceso a los israelíes (igual que procuró con su mensaje verbal al declarar que “España es un país profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes”) antes de implorar al gobierno de Netanyahu que “detengan ya esta masacre”. Sin embargo, la combinación de colores y estampado produjo moiré y visualmente distorsionó un mensaje que diplomáticamente sí fue impoluto.

Precisamente, con traje de raya diplomática y pelo engominado parlamentó el presidente de Siria. En su gran transformación (también estética), Ahmed al Saharaa ha pasado de ser el fundador de la ya desaparecida filial siria de Al Qaeda a convertirse en el primer mandatario sirio en participar en la Asamblea General de la ONU en casi 60 años. Si por un traje, EEUU pasa de ofrecer 10 millones de dólares por tu cabeza a considerarte un “chico valiente”; normal que Zelensky haya acatado un look algo más formal.

Siendo una de las personalidades más activas en favor de los derechos de las mujeres y niños gazatíes, a Rania de Jordania no le resulta imprescindible renunciar a su lujoso y exquisito estilo para denunciar la guerra. Ni siquiera se antojó frívola cuando se presentó con una falda midi con estampado floral en tonos rosas, verdes y amarillos pastel, camisa blanca con detalles plisados en tela satinada verde y zapatos y bolso en color pistacho. Porque la belleza, ternura, sosiego y feminidad que transmitía ese look señalaba precisamente todo aquello que le falta a la mayoría de jefes de Estado que estos días pisan la sede de la ONU.