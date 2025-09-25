Concierto
Alejandro Sanz actuará en el RCDE Stadium de Cornellà en junio de 2026
Agencias
El cantante Alejandro Sanz actuará el 27 de junio en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) dentro de su gira '¿Y ahora qué?', informa este jueves en un comunicado la promotora Doctor Music.
Alejandro Sanz ofrecerá conciertos en grandes recintos de todo el país: Sevilla (Estadio La Cartuja, 6 de junio); Gijón (Parque Hermanos Castro, 12 de junio); Bilbao (Bilbao Exhibition Centre, 14 de junio); Mallorca (17 de junio); Madrid (Riyadh Air Metropolitano, 20 de junio); Barcelona (RCDE Stadium, 27 de junio); Gran Canaria (Gran Live Fest, 4 de julio); Murcia (Plaza de toros, 9 de julio); Valencia (Estadio Ciutat de València, 11 de julio); A Coruña (Muelle de Batería, 18 de julio), y Fuengirola (Marenostrum Fuengirola, 4 de julio).
En este tour, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y ahora qué?', su último disco que además de dar nombre a la esperada gira, ha superado los 120 millones de escuchas en diversas plataformas musicales.
Este nuevo trabajo cuenta con nominaciones a los Latin Grammys 2025 a Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín', a Álbum del Año por '¿Y ahora qué?', a Canción del Año por 'Palmeras en el jardín' y a Mejor Álbum Contemporáneo por '¿Y ahora qué?'.
Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Barcelona se pondrán a la venta el jueves 9 de octubre.
