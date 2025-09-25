50 años de la Concha de Oro más polémica para ‘Furtivos’: de película "maldita" a recaudar 300 millones

Cuentan que el director del Festival de San Sebastián presionó para que de ninguna manera se le concediera la Concha de Oro, pero el jurado, con Antonio Isasi-Isasmendi al frente, fue implacable y tan firme como lo fue Borau con los cambios que le 'sugirieron' los censores. Y el 24 de septiembre de 1975, entre gran expectación, la lectura del palmarés incluyó a 'Furtivos', de José Luis Borau, un filme que en condiciones normales no hubiera tenido ninguna oportunidad de pasar la censura, como Concha de Oro.

Si conseguir este reconocimiento no fue sencillo, el camino hasta llegar al propio Festival de San Sebastián tampoco lo fue. La propia cita tuvo que amenazar con que si no se aceptaba 'Furtivos' no seleccionaría a ninguna otra película española. Y es que la censura tenía en el limbo la película desde hacía varios meses, no la rechazaba pero tampoco la aprobaba por lo que no contaba con los permisos oportunos.

«Un festival en aquella época te podía salvar una película de la censura», explica claramente el catedrático de Historia de Cine de la Universidad de Zaragoza, Agustín Sánchez Vidal, que va más allá: «Al ser un festival internacional viene mucha prensa extranjera y figuras de gran talla y claro, no puedes censurar una película que se ha visto íntegra en el festival, porque tiene una enorme difusión yahí el franquismo se vio atrapado». De hecho, hubo presiones muy fuertes para que se censuraran varias escenas de la película tras su paso por el festival «pero no tenía sentido que se cortara si ya se había visto íntegra en San Sebastián».

Minoritario hasta entonces

'Derrotada', en cierta manera, la censura (algo que parece sorprendente incluso viéndola hoy, en el siglo XXI), 'Furtivos' le cambió la vida al cineasta aragonés: «Era un director hasta ese momento minoritario, incluso ignorado, no se consideraba que tuviera una trayectoria equiparable a lo que había sido el llamado Nuevo cine español, y venía de una película que no había llegado al público como fue 'Hay que matar a B.'», explica Sánchez Vidal, que prosigue: «De pronto, 'Furtivos' es una película que lo proyecta nacional e internacionalmente y que además es una película que consigue juntar en las salas a dos públicos que hasta ese momento eran incompatibles».

"Un festival en aquella época te podía salvar una película de la censura"

«Él fue crítico de cine -rememora Luis Alegre, periodista cinematográfico y amigo personal de Borau– en los años 50 y luego escribió mucho de cine. Era muy sensible a las críticas. Cuando los críticos le reprocharon que 'Hay que matar a B.' (1973) era muy poco española y demasiado mimética del cine norteamericano se cogió un rebote gigantesco y se propuso que su siguiente película iba a ser «carpetovetónica hasta las cachas, carpetovetónica hasta la desesperación». Con su exalumno y amigo Manuel Gutiérrez Aragón escribió el guion de 'Furtivos' que, en efecto, era carpetovetónica hasta las cachas, hasta la desesperación. «La película está empapada de muchas ilustres tradiciones culturales españolas (desde el realismo hasta las pinturas negras de Goya)».

Aun así, aunque José Luis Borau estaba muy confiado, no todo eran buenos augurios: «Luis Cuadrado, su director de fotografía, le advertía a Borau que la película iba derecha al desastre, que los protagonistas no tenían ningún atractivo y que a los actores no los conocía nadie. Según él, estaba destinada a convertirse en una película maldita. Sin embargo, sucedió todo lo contrario», aclara Luis Alegre.

Dos públicos en una misma sala

«A partir del año 64, que es cuando en España se abren las salas de arte y ensayo, había dos públicos que eran bastante incompatibles, por dar dos ejemplos, estaba el de Carlos Saura y el de Mariano Ozores. Y esos dos públicos nunca se iban a coincidir en la misma sala. Entonces, de pronto lo que hace José Luis Borau con 'Furtivos' es que los dos públicos se sienten en las mismas butacas, codo con codo», explica asombrado Sánchez Vidal.

Todo en un año, en 1975 y a unos meses de que falleciera Franco: «Es un año en el que se ve que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar también para bien para el cine español. 'Furtivos' tiene un enorme éxito y Borau, que era también el productor y guionista, gana 300 millones de pesetas, que en aquella época era un auténtico dineral», rememora Sánchez Vidal.

«La película –afirma Alegre– se estrenó un par de meses antes de morir Franco, con muchos españoles ansiosos de que acabara la pesadilla de la dictadura. Se puede decir que la película atrapó los aires de su tiempo. Convirtió en multimillonario a Borau. Pero unos años después, sobre todo por 'Río abajo', se arruinó».

Nuevas posibilidades para el cine español

El triunfo de 'Furtivos' en San Sebastián supuso, además, un espaldarazo para el cine español y sus posibilidades: «Se vio que era posible hacer este tipo de películas, que se puede hacer un tipo de cine que hasta ese momento no estaba claro que se pudiera hacer, posiblemente en otro momento habría tenido problemas con la censura y entonces se ve que a partir de ese momento se abre una compuerta que además tiene un público y una rentabilidad y lo más importante, significa que el nuevo cine español puede entrar, valga la redundancia, en una nueva etapa», dice el catedrático de cine.

"La película se basa en un incesto, y eso era muy fuerte para la época"

Hasta entonces, el nuevo cine español había tenido que recurrir a procedimientos muy metafóricos, indirectos, «no se podían decir las cosas de frente, y aquí empezaban a decirse una serie de cosas de frente, aunque sigue habiendo todavía buena parte de ese bagaje que podríamos llamar alegórico», asegura Sánchez Vidal, que , en cualquier caso, tiene claro que «'Furtivos' no se hubiera quedado intacta si no hubiera contado con el apoyo del Festival de San Sebastián».

«La película se podía leer como una ironía crítica de la imagen que quería dar el franquismo de España como «un bosque en paz». La historia de 'Furtivos', su violencia soterrada y explícita, lo turbador de sus personajes y de los vínculos entre ellos, el erotismo muy infrecuente en esa época, la alta calidad de la realización y los actores y lo atrevido y singular de la propuesta, ayudan a explicar la Concha de Oro y el impacto descomunal sobre el público de la época», señala Luis Alegre, antes de que Sánchez Vidal concluya: «Está muy claro que la película se basa en un incesto, y eso era muy fuerte para la época. Hay una escena que es muy violenta, en la madre es expulsada de la cama que comparte con su hijo para cederle ese lugar a la nueva amiga de su hijo y ella coge una azadilla de las que utiliza para cavar la huerta y mata brutalmente a la loba».