Un Picasso por 150 euros: a subasta una colección de libros de artista con obras de los grandes genios del siglo XX

Una "delicia" para lectores y bibliófilos y una oportunidad inmejorable para acercarse a "piezas únicas realizadas por los artistas más importantes de la vanguardia". Lo mejor del siglo pasado encuadernado en ediciones exclusivas realizadas por Dalí, Tàpies, Brossa, Georges Braque o Henri Matisse. Litografías de Miró y poemas de Tristan Tzara. Grabados de Picasso y cuentos de Ramon Raventós. Con semejante botín inaugura la temporada el 25 de septiembre la casa de subastas La Suite.

En liza, una de las más distinguidas colecciones privadas de libros de artista del siglo XX: 123 lotes que son un "viaje por la historia del arte moderno" con paradas en hitos tan significativos como el primer libro que ilustró Joan Miró en 1928, 'Il était une petite pie. 7 chansons et 3 chansons pour Hyacinthe', con textos de Lise Hirtz; o 'Quelques fleurs pour des amis' (1965), un homenaje a sus amigos con litografías dedicadas a personalidades como Llorens Artigas, Max Ernst o Nina Kandinsky.

'The Case Of Salvador Dalí'' con dibujo y dedicatoria del propio Dalí / Juan Adrio

En palabras de Beatriz du Breuil, directora de La Suite Subastas, estamos ante "lo mejor del siglo XX representado en formato de libro ilustrado". "Son piezas únicas realizadas por los artistas más importantes de la vanguardia, muchas de ellas con dedicatorias personales que añaden un valor histórico incalculable”, asegura.

Entre los lotes más valiosos, un ejemplar de 'The case of Salvador Dalí', de Fleur Cowles, con una acuarela del propio Dalí y dedicatoria a James Dixon; un volumen con 72 litografías de Joan Miró, un collage original y 24 poemas de Tristan Tzara; un collage de Antoni Clavé; obras de bibliófilo de Joan Brossa y de Joan Ponç y Modest Cuixart con obras de la época del Dau al Set; y una copia de 'Llibre de vidre', realizado en 1982 por Jaume Plensa y Antoni Tàpies Barba y del que solo se editaron 15 ejemplares.

La subasta también cuenta con un ejemplar del libro 'Dos contes', con cuatro grabados a punta seca originales de Picasso y dos cuentos de Ramon Reventós que el artista malagueño ilustró a modo de homenaje póstumo a quien fuera uno de sus grandes amigos; otro de 'Second manifeste du surréalisme' de André Breton y Salvador Dalí; y el 'Homenatge a Man Ray' con texto de Francesc Miralles y fotografías originales firmadas por artistas como Joan Fontcuberta.

Obras de Eduardo Arroyo, Orlando Pelayo y Josep Maria Sert completan catálogo de una subasta cuyos preciosa van de los 15.000 euros que se estiman para 'Le roi a l'œil rouge', de Antoni Clavé, a los 8.000 de 'Poema epitafio a Alexander Calder' de Miró o los algo más asequibles 150 de un carnet facsímil de Picasso.