Una ofrenda amorosa a Antonio González, ’El Pescaílla’: rumba, flamenco, cubanidad y un toque de jazz en la Mercè

Bastante citado, a cuenta, sobre todo, de los orígenes de la rumba catalana, pero cuya obra reposa hoy en el limbo profundo del ‘streaming’, Antonio González (1925-99) se merecía un recordatorio formal de su centenario, hecho con corazón y conocimiento, como el que este miércoles le brindó la Mercè en la avenida de la Catedral. Un recorrido por sus múltiples registros, el rumbero, el tropical y el flamenco, y la mezcla de todo ello, con un toque de jazz, que rindió tributo a este ilustre gitano catalán, que revolucionó la Barcelona nocturna de otra era, abriendo camino a lo que conocemos como mestizaje.

Una veintena de músicos (y ‘bailaores’) implicados, con dirección artística del activista flamenco Cándido Álvarez y arreglos de Manolo González ‘Patata’ (sobrino de El Pescaílla), Xavier Batllés y Pau Vidal, evocaron a un cantante y guitarrista que las crónicas pintan como una fiera de los escenarios. “Quizá el más desconocido de toda mi familia y, sin duda, el músico de mi casa”, así lo presentó Lolita, que tomó la palabra, a modo de bienvenida de la noche (sin llegar a cantar), acompañada de su hermana Antonia (hija de la primera esposa de su padre, Dolores Amaya).

El ‘medley’ instrumental a cuenta de algunos clásicos a los que Antonio González dio un día una nueva vida (de ‘El manisero’ a aquel ‘Strangers in the night’ convertido en ‘Dos extraños’ y ‘Chica de Ipanema’) dio paso al flamenco con el cante de Juan y Ricardo Manzano, y de ahí nos fuimos a una lección de “cómo comenzó la rumba”, con Yumitus del Pichón empuñando un vigoroso ‘Levántate’ e invitándonos a degustar el arroz con bacalao de la famosa ‘Sarandonga’ (que sonó dos veces). Juego de voces con poder, con Miguel Fernández Armau y Lolo González Escudé, montándose en oleajes realzados por los metales, aquí con frondosos roces latin-jazz, y un arrollador asalto a ‘El incomprendido’.

El concierto fue también una fiesta de familia, que condujo al final a la danza de los más pequeños herederos de la saga, sin inhibiciones, y de una Antonia González que asomó brevemente por el escenario en ‘Muchacho barrigón’. Pieza esta del venezolano Ray Pérez, que evocó los tiempos en que El Pescaílla y Lola Flores eran una de las más atómicas parejas del espectáculo.