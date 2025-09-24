NikeSkims: ¿por qué la primera colección del gigante del deporte y Kim Kardashian es una jugada maestra?

Con varios meses de retraso por problemas con la producción, por fin esta semana verá la luz NikeSkims, la nueva marca deportiva enfocada a las atletas contemporáneas y que une la tecnología de rendimiento del gigante del 'swoosh' con el diseño y ajuste a la silueta caracteristico de la firma de la empresaria y 'socialité' Kim Kardashian. Se trata de una "nueva estética y sistema de vestimenta, obsesivamente elaborados para el cuerpo", tal como define la propia marca.

La campaña, fotografiada por Luis Alberto Rodríguez y Rob Woodcox y cuyo corto ha dirigido Janicza Bravo, reúne a más de 50 deportistas de élite, entre ellas Serena Williams, Sha’Carri Richardson, Jordan Chiles, Romane Dicko, Beatriz Hatz, Chloe Kim, Nelly Korda y Madisen Skinner, entre otras.

"Me encanta hacer ejercicio; es mi terapia", le ha confesado por teléfono, el pasado fin de semana, la 'influencer' y abogada a la revista 'Vogue. No es postureo para las redes, la más famosa de las Kardashian siempre ha practicado el fitness. En su serie 'The Kardashians' (Hulu), es frecuente verla haciendo ejercicio intenso con sus hermanas, bajo la atenta mirada de un experto entrenador personal reputado.

Jugada redonda

Se veía venir que Kim soñaba con algo más técnico que su línea de fajas Skims para esos momentos de duro entreno a los que somete su voluptuoso cuerpo. Así es que llamó a la puerta de Nike, que la han recibido con los brazos abiertos, pues con esta fusión no solo se acercan más al público femenino, sino que actualizan y renuevan sus diseños conforme a las últimas tendencias (algo que está haciendo muy bien su competidor directo, Adidas, con siluetas vanguardistas y con una política de embajadores fuera de serie, tipo Messi, Beckham o Rita Ora, sin ir más lejos).

Por otro lado, es evidente que al unirse con Skims, Nike trata de repetir el exitazo de su alianza con Michael Jordan (con su icónica zapatilla lanzada en 1985, Air Jordan 1, y toda una línea de ropa deportiva bajo el paraguas de la marca separada dentro de Nike, reconocida por el símbolo del 'Jumpman'). Veremos si será tan gloriosa...

Así, la primera salida al mercado de esta aventura al alimón se compone de siete colecciones y 58 siluetas, "redefiniendo la ropa deportiva para todos los atletas, desde la élite hasta el día a día", asegura la marca. En total, se ofrecen 10.000 combinaciones posibles. Entre ellas, líneas como 'Matte', 'Shine' y 'Airy', concebidas para la intensidad del entrenamiento así 'looks' para la vida diaria. Por ejemplo, 'Mate', consta de 21 estilos de compresión de nivel medio, utilizando la tecnología de rendimiento Dri-Fit de Nike, con características de absorción del sudor y cobertura.

Colorimetría de Skims

Al igual que Skims, esta nueva marca se define en gran parte por colores neutros, y proporciona un fondo de armario completo basado en el deporte, desde sujetadores básicos hasta accesorios de temporada (bolsos y mochilas).

NikeSkims debutará en EEUU primero, este 26 de septiembre, y prepara su expansión global ya el año que viene (y España está incluida en estos planes).

Con el lanzamiento se ha estrenado una campaña, 'Cuerpos en movimiento', que presenta atletas famosas, subrayando la fortaleza y el poder de las mujeres en el deporte.

Línea empoderadora

Esta colección, a la venta en las respectivas páginas web de ambas marcas y puntos de venta seleccionados, "empodera a las atletas para que se muevan sin esfuerzo y conquisten sus objetivos con confianza", a juicio de la empresaria Kardashian.