Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid

La sombra de Mario Vargas Llosa es alargada, muy alargada, en la ciudad en la que decidió dedicarse a la literatura el escritor, cuando era apenas un veinteañero, y en la que más tarde vivió la última parte de su vida. Mientras otros homenajes se siguen desplegando por la capital como previa de las celebraciones de la Hispanidad que tendrán lugar en torno al 12 de octubre, la Comunidad de Madrid, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes de manera póstuma su Medalla Internacional de las Artes al premio Nobel peruano, fallecido en Lima el pasado 13 de abril. Decía durante el acto la presidenta Díaz Ayuso sobre el autor, al que llamaba "caballero andante de la libertad", que el escritor representa "la grandeza de las letras en español a ambos lados del Atlántico. Celebrar su obra y otorgar estos premios es lo que corresponde por honrar nuestro puesto único como potencia cultural mundial".

Se llevaba Vargas Llosa el reconocimiento principal de la región sin ningún familiar presente para recogerlo, una entrega que Ayuso hará en persona dentro de unas semanas. Y quizá eso restaba le restaba algo de la emoción que sí envolvió a otro de los galardones de gala celebrada en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, en la que también se entregaban los Premios de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid. Fue hacia el final, cuando tocó entregar el correspondiente a Música Popular. El premio era para el Dúo Dinámico, que hace solo unas semanas perdía a uno de sus miembros, Manuel de la Calva, y le correspondía a su compañero y amigo de siempre, Ramón Arcusa, subir a recogerlo. Y lo hizo con lágrimas en los ojos, abrazándose a un galardón que reconoce la trayectoria de un conjunto fundamental en la historia del pop español y que ahora se ha quedado cojo.

Decía Arcusa al iniciar su agradecimiento "no sé si voy a poder hablar", y al final conseguía hacerlo, pero con mucha dificultad. "Uno no sabe lo que quiere a alguien hasta que se va", se lamentaba, roto, el cantante. "Manolo era el alma del dúo en el escenario, y siendo muy diferentes la cosa funcionó", decía sobre la relación que les unió. Añadió que nunca pretendieron nada, que "nos dedicamos a lo que nos gustaba y siempre fuimos a nuestro aire. Trabajamos con los más grandes y ayudamos a los más pequeños. Humildemente, inventamos casi todo, sin pretenderlo". Y en esa línea recordó que la portada de su primer disco ya fue a todo color, cuando ninguno lo era todavía, llenando también de color un país en blanco y negro. Sobre Madrid, Arcusa evocó cómo, aunque iniciaron su carrera en Barcelona, muy pronto se instalaron en la capital. "Nos gustaron sus gentes, su manera de entender la vida, su humor y su alegría", dijo de una ciudad y una región donde actuaron en todas partes, de los grandes auditorios y salas de fiestas hasta las verbenas en casi cada uno de sus pueblos. Incluso tuvieron musical propio en la Gran Vía, decía con la voz quebrada antes de culminar con un sonoro "gracias Madrid".

Frialdad con Marisa Paredes y tauromaquia militante

La entrega, también póstuma, del premio a Marisa Paredes en la categoría de Artes cinematográficas y audiovisuales, era de las que suscitaba más morbo. La despedida que las autoridades madrileñas dispensaron en su día a una de nuestras actrices más internacionales fue considerada por muchos fría, y seguía al encontronazo que la actriz y la presidenta de la Comunidad tuvieron en la capilla ardiente de Concha Velasco. La prueba de que ese distanciamiento sigue vivo es que este lunes no había nadie de su familia para recogerlo, sin que tampoco se alegara ninguna razón para excusar su presencia. Tuvo que hacerlo el director de fotografía Javier Bermejo. La presidenta de la Comunidad de Madrid recordaba a la intérprete diciendo que "su filmografía de más de 70 títulos llevó el nombre de Madrid a pantallas y festivales de todo el mundo".

También había curiosidad por la entrega del premio de Tauromaquia, que recibía el periodista y escritor Andrés Amorós y que llega después de que la Comunidad de Madrid haya decidido también otorgar otro, el Premio Nacioanal de Tauromaquia, después de que el Ministerio de Cultura eliminase el que concedía el Gobierno central. "Agradezco que la Comunidad de Madrid no se olvide, que mantenga, el de tauromaquia dentro de estos premios de la cultura. Porque la tauromaquia es cultura nuestra, y así la Comunidad de Madrid se aparta, también en esto, de lo que está haciendo con su campaña antitaurina un inculto ministro de Cultura". Insistía el autor de libros como El arte del toreo o Toros y cultura, en que los toros son arte, un arte "del pueblo español, de todas las ideologías". Y lo ilustraba con versos taurinos de Alberti o de Miguel Hernández, que "no eran para nada fachas".

Algunos de los premiados este lunes, en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial. / Rafael Bastante - EP

Flamenco, circo y belenes

Un total de 15 premios, correspondiente a otras tantas categorías, se entregaban este año, cuando se cumplen 23 de su existencia, en una gala más bien rápida, con pocos parlamentos de agradecimiento y apenas tres actuaciones. La presentaba la emprendedora y comunicadora dominicana Crismeidy Ureña. El premio de Danza lo recogía Belén López "por renovar el flamenco sin perder su esencia", el de Teatro la actriz Esperanza Roy "por una vida de versatilidad y rigor en nuestras tablas", y el de Música el director de orquesta y compositor Enrique García Asensio "por su batuta magistral y su incansable vocación docente". El de Artes Plásticas se lo llevaba Salvador Amaya, autor de esculturas monumentales muy regias y muy marciales de personalidades políticas y militares actuales y pasadas, con el rey Felipe VI a la cabeza. El de Moda en el grupo Inditex, que este año celebra los 50 años de Zara, una de sus marcas. Y el de Fotografía era para Álvaro Herrero, por un trabajo especializado en imagen subacuática "que une excelencia técnica y conciencia ambiental".

Algunos de los premiados este lunes, en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial / Rafael Bastante - EP

Había más: el premio de Arte Popular, era para la Asociación de Belenistas de Madrid, el de Patrimonio Histórico, para el Hotel Palace, que acaba de culminar un proceso de rehabilitación integral, y el de Mecenazgo para la Fundación Mapfre y su potente programa expositivo. El de Gastronomía recaía en el "ejemplo de excelencia y tradición" que representa el restaurante Lhardy, un clásico del lujo culinario capitalino fundado en 1839 y ahora propiedad del grupo Pescaderías Coruñesas. Y el de Circo se levaba el Circo Price, gestionado por el Ayuntamiento de Madrid y cuya directora, Aránzazu Riosalido, subrayaba en su discurso que "el circo es puerta de entrada a la cultura, porque suele ser el primer arte escénico que descubrimos en la infancia". Riosalido llamaba también la atención sobre el hecho de que, con sus más de 150 años de historia desde que Thomas Price lo fundase en 1868, es uno de los pocos escenarios estables del mundo de esta disciplina. No estaba Alfonso Ussía para recibir su premio, el de Literatura, porque se le había hecho entrega en Comillas hace unas semanas, pero se proyectaba un vídeo en el que el escritor y periodista resaltaba su condición de 'liberal'.

En su discurso de cierre, decía Isabel Díaz Ayuso, en referencia al mundo de la cultura, que "la Comunidad de Madrid está con todos, para lo que se nos necesite, por una cultura libre y plural". Añadía que las artes, en la región, "gozan de una salud que asombra a quien nos visita" y que tiene a quienes viven en ella "con el corazón partío", porque no es fácil elegir entre tanta oferta. Glosaba los éxitos de instituciones como Teatros del Canal, celebraba que la danza empiece a ser asignatura en muchos colegios y se felicitaba por la compra de Velintonia, con la que se homenajea a la Generación del 27 y a la Edad de Plata y que pronto será la Casa de la Poesía. Y terminaba diciendo que Madrid demuestra que "el éxito puede ser acogedor y generoso".