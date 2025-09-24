La desternillante 'Pel davant i pel darrera' regresa al Borràs 40 años después de su debut en Barcelona

'Pel davant i pel darrera' es una comedia de 1982 de Michael Frayn que han visto ya varias generaciones en Catalunya en las diferentes producciones montadas desde 1985 en Barcelona. A partir del jueves se suma una sexta versión en el Teatre Borràs de esta comedia vodevilesca protagonizada por una compañía de teatro donde se mezcla lo personal con lo profesional provocando hilarantes situaciones.

Actores que olvidan el texto, puertas que no cierran, relaciones sentimentales complicadas entre los miembros del equipo convierten lo que tenía que ser una función normal en una auténtica locura en este texto que saca punta a arquetipos y clichés sobre el mundo del espectáculo. El engranaje de la escenografía giratoria permite ver el mundo del teatro por dentro y por fuera.

En esta ocasión protagonizan 'Pel davant i pel darrera' Jordi Banacolocha, Agnès Busquets, Jordi Díaz, Àlex Ferré, Meritxell Huertas, Mònica Macfer, Rocio Madrid, Octavi Pujades, Jordi Vidal. Algunos ya habían aparecido en anteriores producciones. Paco Mir, que se encargó de aligerar y actualizar el texto sin que apenas se notara la última vez que se montó la pieza en 2018 bajo la dirección de Alexander Herold, ha vuelto a formar tándem con él. "Este será el sexto montaje que se hace de la obra en Barcelona, algo que no ha ocurrido en ningún otro lugar", recuerda sorprendido Herold, director inglés afincado en Valencia. "Esta vez la producción se hará sin pausa", añade Mir. La influencia de las redes sociales es algo que tiene en cuenta la nueva adaptación. Desde que dejó Tricicle sigue trabajando entre bambalinas. Acaba de estrenar 'Els bons' en el Poliorama donde también dirigirá 'Glorious!' y 'La venganza de Don Mendo'.

Ensayo de la obra ‘Pel davant i pel darrera’ en el teatro Borràs. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Realidad y ficción

'Pel davant i pel darrera' es ya un clásico, un homenaje al mundo del teatro donde la mayoría son actores interpretando el rol de unos actores que intentan sacar adelante un montaje. Todo el equipo, técnicos incluidos, son claves para que funcione el engranaje de esta comedia donde adaptarse al ritmo de la función y no partirse de risa es todo un reto para todo el equipo.

Jordi Díaz repite como director de esta loca 'troupe'. "Aunque te acuerdas del rol he tenido que estudiar de nuevo la obra porque se han cambiado cosas", comenta. Agnès Busquets en una versión anterior encarnó a la actriz rubia, sexy y con pocas luces que en esta versión es morena y andaluza "y despistada", según ha explicado Rocío Madrid, encantada de participar en el proyecto. Esta vez Busquets encarna a la señora de la casa. Jordi Vidal asume el rol de su pendante marido. Meritxell Huertas es la criada, un papel que ya hizo hace muchos años en sustitución de una colega. Octavi Pujades en el rol de galán completa el reparto junto a Mònica Macfer, como ayudante de dirección y Àlex Ferré como patoso tramoyista.

Ensayo de la obra ‘Pel davant i pel darrera’ en el teatro Borràs. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Una locura

Banacolocha reconoce que "el segundo acto es lo más difícil que hecho en mi vida, es muy complicado", señala. Y Vidal añade: "Esta obra es una como una partitura, cuando empieza no puedes parar y te agota tanto el ritmo que llevamos que me he dado de baja del gimnasio", bromea. Para Macfer es una pasada interpretar la misma obra que vio por primera vez en su vida. "Fue la primera función de teatro a la que me llevaron mis padres. Estar aquí ahora y con estos compañeros es un honor", señala.

Ya han pasado 40 años desde su estreno en Catalunya en el Teatre Condal en 1985 con Juanjo Puigcorbé, Montse Guallar y Mario Gas. "Si juntáramos todas las temporadas que ha estado la obra en cartel con los diferentes repartos diferentes sumaría cuatro años y eso sin contar las temporadas en Madrid", ha indicado Toni Albaladejo veterano productor de Anexa.