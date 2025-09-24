Andreu Martín lleva el crimen y la novela negra al panteón de las letras catalanas

Casi por casualidad, buscando elevar su "nivel cultural" y siguiendo a ciegas el consejo de un compañero de clase (el hijo de Joan Vinyoli, nada menos), Andreu Martín (Barcelona, 1949) llegó a colección de novela policíaca La Cua de Palla a través de 'L’home que mirava passar els trens', de Georges Simenon, y ahí se quedó, escuchando entusiasmado lo que tenían que contarle Ira Levin, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Patricia Highsmith, Sebastien Japrisot y John Le Carré.

"A partir de ese momento, quedé seducido por el género y me parece que nunca he conseguido encontrar lecturas que me embriaguen tanto como éstas. Fue primero un enamoramiento apasionado e incondicional; después, fui estudiando y conociendo más a fondo el género, y supe qué le podía pedir, que era casi todo, y qué me podía dar", relataba el barcelonés en su didáctico ensayo 'Com escric novel·la policíaca', una de las muchas razones que explican que sea él, plusmarquista del libro en catalán y pionero de la novela negra barcelonesa, el ganador del Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.

Pionero accidental y, en palabras del desaparecido Paco Camarasa, "vanguardia pura y dura" del 'noir catalán', Martín empezó a jugar con las palabras con poco más de seis años, descubrió maravillado que captar la atención ajena mediante historias inventadas era una fuente inagotable de felicidad y, desde entonces, no ha parado. Literalmente: toda una vida consagrada a la literatura negrocriminal y más de un centenar de títulos alimentando las insaciables calderas de la cultura popular. "Desde pequeño no he dejado de explicar historias, es como una especie de adicción", aseguraba hace poco el autor barcelonés.

Andreu Martín / RICARD CUGAT

Una enfermedad sin cura que, casi cincuenta años después de su primera novela, le ha llevado ahí donde antes estuvieron Josep M. Espinàs, Miquel Martí i Pol, Teresa Pàmies, Josep M. Castellet, Emili Teixidor, Quim Monzó, Maria Barbal, Carme Riera, Jaume Cabré, Biel Mesquida y Mercè Ibarz, entre muchos otros. Para el jurado, pocas dudas: el autor catalán ha hecho del crimen "una forma de entender el mundo" y su trayectoria "atraviesa décadas con una coherencia narrativa y una admirable capacidad de innovación". Pocos premios, de hecho, más adecuados que éste que busca reconocer a "una persona o entidad que haya destacado por su contribución sostenida y relevante al fomento de la cultura catalana".

El cómic como escuela

Martín, primer autor de género puro en llegar al podio de la Setmana, se profesionalizó como guionista a mediados de los setenta mientras hacía la mili en Ibiza; dio vida junto al genial Raf al flemático y ocurrente 'Sir Tim O’Theo' en las oficinas de Bruguera; y pasó por 'Gran Pulgarcito', 'Mortadelo' y 'El Víbora' antes de dar el salto a la novela. La escritura como manera de "combatir el absurdo, la tristeza, el terror y el pánico" y 'Aprende y calla' (1979) como primera piedra -el original en catalán, 'Muts i a la gàvia', no vio la luz hasta 1990- de una carrera edificaba alrededor de unos cuantos temas y títulos esenciales. A saber: el crimen organizado y la delincuencia internacional ('Barcelona Connection', 'Societat Negra'), el suburbio como patio de recreo de la Transición ('Prótesis'), la herencia 'hardboiled' ('L’home que tenia raor'), la gran novela de la Barcelona criminal ('Cabaret Pompeya'), la violencia irracional ('Història de mort')...

Uno de sus grandes hallazgos, probablemente el que más lectores le ha reportado, es la serie juvenil protagonizada por el detective Flanagan, un investigador pubescente creado junto a Jaume Ribera y protagonista de títulos como 'No demanis llobarro fora de temporada'. También a cuatro manos, su última novela, a estas alturas probablemente ya la penúltima: 'Tot anava bé fins ara', escrita junto al ex Mosso d'Esquadra Joan Miquel Capell y encargada de dinamizar la colección crims.cat del editorial Clandestina que él mismo inauguró con 'Història de mort'.

Por el camino, un generoso surtido de ensayos, novelas históricas, relatos eróticos, guías didácticas, exposiciones como 'Crim i delicte' y, en paralelo a su labor como autor, el comisariado de una colección de novela negra en catalán para la editorial Efadós. Una Biblioteca Andreu Martín para reparar ausencias imperdonables en el mercado catalán que devolvió a la vida títulos como 'L’assassí dins meu', de Jim Thompson; 'El gos dels Baskerville', de Arthur Conan Doyle; y 'Sopar per a ogres', de Manuel Quinto. "Éste era el tipo de novelas que me gustaban y no es extraño que, bajo esta influencia, la primera novela que salió de las mis manos fuera policíaca y que acabara especializándome en el género, a pesar de la condescendencia con la que era contemplado desde el Parnaso", escribe Martín para cerrar el círculo en 'Com escric novel·la policíaca'.