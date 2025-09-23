Tarta Relena atraviesa el tiempo y emociona en el Teatre Grec

En el extremo opuesto del moderno estrés mundano, como un bálsamo o un conjuro, está el dúo Tarta Relena, que con su segundo álbum, ‘És pregunta’, ha demostrado que lo más excéntrico puede no serlo tanto y que un carril ignoto puede conectar una propuesta de aspecto peregrino con un público más amplio del esperable. Lo ilustró su concierto de este martes en el Teatre Grec, con entrada libre y lleno hasta arriba de un público entusiasta.

Actuación que tuvo como pórtico el largo parlamento de una portavoz de la coalición Prou Complicitat amb Israel en el que elevó el tono contra el presidente Pedro Sánchez, acusándolo de “cómplice del genocidio” por no proceder al “embargo de armas” ni querer romper todas las relaciones con Israel, y que concluyó con el eslogan a favor de una “Palestina libre desde el río hasta mar” (poco compatible con el deseo teórico de los dos estados). Preámbulo airado, en contraste con la mezcla de serenidad, misterio y resonancia poética antigua que transmitieron Marta Torrella y Helena Ros desde la primera pieza, ‘Amvrosías’, a partir de un texto de Safo.

Este repertorio apunta al pensamiento trágico desarrollado por los griegos, al peso del destino y a “cómo nos enfrentamos al futuro y nuestras maneras de intentar saberlo”, señaló Marta Torrella. Fondo turbulento y sugerente desde el cual el dúo ensambló sus voces con exquisitez, manejando con minimalismo teclados y unas percusiones que se multiplicaron con la incorporación de Sebastià Gris, Toni Llull, Edu Alves y Juan Berbín. Texturas electrónicas gruesas, industriales, en la repesca de ‘El suïcidi i el cant’ y en la abrupta ‘Mille resposte’.

Las canciones nos hablaron de cavilaciones y ansiedades remotas (en catalán, castellano, latín, italiano, griego clásico y judeoespañol, y recitando ‘Tamarindo’ al revés), si bien llevando las temáticas al presente, como cuando asociaron el canto mitológico de las sirenas, “peligroso de escuchar”, con el calentamiento del Mediterráneo. Momentos álgidos en el bucle ‘in crescendo’ de ‘Crit premonitori’ y en ‘Si veriash a la rana’, cruce de cables festivo y trágico, con pegada rítmica. Cumbres en las que quedaron justificados los trajes que Torrella y Ros lucieron, de hechiceras de un culto remoto y futurista, en la intersección del tiempo, allí donde ambas viven.