San Sebastián aplaude 'Belén', alegato simplón pero eficaz contra la Argentina de Milei

Belén, la persona real en la que se inspira la película homónima dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi que ha sido presentada a concurso en el festival de San Sebastián, en realidad no se llama Belén. Belén es el seudónimo elegido para preservar su anonimato por parte de la abogada Soledad Deza, hoy convertida en una conocida activista por los derechos de las mujeres en Argentina, mientras se revisaba el caso judicial que había provocado su encarcelamiento injusto durante años. El 24 de marzo de 2014, sin saber siquiera que estaba embarazada, la joven había llegado a un hospital de Tucumán, al norte de Argentina, con fuertes dolores abdominales. Después de dos horas hospitalizada por un supuesto caso de abdomen agudo, la policía irrumpió en el lugar y se la llevó detenida, acusándola de haberse practicado un aborto; en un baño ubicado en un ala lejana del edificio se había encontrado un feto desechado. Los prejuicios y errores de bulto que marcaron el consiguiente proceso penal se encargaron de declararla culpable.

Centrándose en los esfuerzos del equipo defensor encabezado por Deza, a la que encarna la propia Fonzi, 'Belén' recrea un via crucis judicial que concluyó con la absolución de Belén y que hoy es considerado uno de los hitos que más influyeron en la explosión de la Marea Verde, movimiento de protesta fundamental para la posterior aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 30 de diciembre de 2020. La relevancia social de la película es indudable dado el momento en el que ve la luz, cuando el gobierno ultraderechista de Javier Milei amenaza con echar por tierra tanto ese como otros logros alcanzados por el feminismo. "La película trata de dar esperanza, porque confirma que a través de la lucha se cambian las cosas", ha afirmado Fonzi en el certamen vasco.

Más discutible, eso sí, es el método formulario y previsible que la película utiliza con el noble fin de agitar conciencias. El suyo no es sino otro relato de una heroína abnegada dispuesta a llegar hasta donde haga falta en pos de la justicia incluso si ello provoca amenazas a su integridad física, aderezado de testimonios estremecedores, loas al trabajo en equipo, injustos reveses procesales, héroes y villanos perfectamente delineados y discursos finales catárticos entre otros estereotipos creados por tantas intrigas judiciales previas. En ese sentido, 'Belén' mantiene similitudes extraordinarias con 'Argentina 1985' (2022), el aclamado drama histórico que también recreó un proceso célebre desde la perspectiva de los abogados -en aquel caso, el histórico Juicio a las Juntas por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura sufrida por el país sudamericano- y cuyo director, Santiago Mitre, no solo es productor de 'Belén' sino también pareja de Fonzi. Lo que distingue la nueva película de esa predecesora es la cuestionable osadía de la que su actriz y directora hace gala, aunque habrá quien lo llame impudicia, al convertir a su propio personaje en la heroína -poniendo en su boca más de un alegato épico- al tiempo que reduce a la víctima al papel de convidada de piedra en la que en realidad es su propia historia, o debería haberlo sido.

El derrumbe de una diseñadora de moda

Si uno de los aspectos más discutibles de 'Belén' es su excesivo recurso a los clichés, entre las grandes virtudes de la otra película argentina presentada hoy a concurso en el certamen, 'Las corrientes', está la convicción con la que los evita; el estudio de personaje que ofrece exhibe una precisión y un rigor estilístico extraordinarios, pero en ella no se detecta el tipo de amaneramiento autoconsciente que el cine de autor ha convertido en fórmula.

Tercer largometraje de Milagros Mumenthaler, la película evoca la turbulenta vida interior de una diseñadora de moda bonaerense cuya impecable fachada -compuesta de una carrera fulgurante, una vivienda imponente, un marido de éxito y una hija adorable- apenas se resquebraja incluso pese a que su mundo interno se derrumba. En cuanto la conocemos, la mujer empieza a sufrir una aversión extrema al agua que no es sino la manifestación más evidente de un mal más grave y paralizante.

Mientras evoca la sensación de extrañamiento de su protagonista, Mumenthaler se sitúa en el abismo que separa lo que somos del yo que que exhibimos, y detalla el agotador trabajo que mantener esa fachada exige. Entretanto, hace un uso impecable de la imagen y el sonido para explorar cómo tanto el género y la clase como la memoria y el trauma complican nuestra identidad y, entretanto, en ningún momento se olvida de mantener alta nuestra capacidad de empatía para con una mujer que se cuestiona la suya.

Por lo que respecta a la tercera de las películas aspirantes a la Concha de Oro presentadas hoy, la japonesa 'SAI: Disaster' basa su falta de originalidad no tanto en el reciclaje de clichés y fórmulas como en el recurso a la copia vagamente velada. Dirigida por Yutaro Seki y Hirase Kentaro, retrata una sucesión de asesinatos a manos de un mismo asesino que quizá es un hombre o tal vez una entidad más inexplicable, y entretanto resulta casi admirable por la franqueza con la que se toma la molestia en ocultar cuánto trata de parecerse a 'Zodiac' (2007), la obra maestra de David Fincher. Lo que le impide lograrlo son tanto su despistada estructura narrativa -la película es un remontaje para cines de una miniserie o, en otras palabras, un engendro-, la machacona insistencia con la que verbaliza sus reflexiones sobre la arbitrariedad de nuestra existencia y, sobre todo, su extraordinaria capacidad para generar sopor.