El Petit Liceu celebra 25 años insuflando amor por la ópera a casi dos millones de niños

La música no tiene fronteras y conecta de manera directa con las emociones. Incluso los bebés son sensibles a ella. Los responsables del programa Petit Liceu, una iniciativa pionera nacida hace 25 años, lo saben bien. Para celebrar este cuarto de siglo acercando la ópera a las nuevas generaciones, el Liceu cuenta con una batería de iniciativas, entre ellas cuatro nuevas producciones y un libro. Tanto Valentí Oviedo como director general del Liceu, Josep Pons como director musical y Víctor García de Gomar, como director artísitico, consideran clave el proyecto educativo, uno de los ejes del Plan Estratégico.

Esta temporada será la más ambiciosa del Petit Liceu. Empezará con tres funciones gratuitas de 'La cuina de Rossini', un aplaudido montaje destinado al público a partir de 6 años -estrenado este verano en Bogotá (Colombia) en versión castellana- que los próximos días 27 y 28 de septiembre se verá dentro de la programación de La Mercè.

‘La cuina de Rossini’ al Liceu / EPC

Para potenciar el público del futuro todavía más, la hipnótica versión de 'La zorrita astuta', de Leos Janacek, que abre la temporada, lo hará con una función de Ópera entre generaciones: con entradas a 35 euros y solo para espectadores que tengan 20 años de diferencia entre ellos como mínimo -que adquieran entre dos y cuatro entradas-. Se trata de una iniciativa que el Liceu puso en marcha para conectar a personas de generaciones diferentes a través de la ópera o introducir a los más jóvenes de la familia en ella sin arruinarse.

La temporada 2025-26 de El Petit Liceu ofrecerá 12 espectáculos, 8 son reposiciones de títulos ya conocidos y cuatro que son novedad. En total se han programado 71 funciones: 36 dirigidas a centros educativos y 35 para público familiar. Entre las novedades destaca una nueva producción 'La jove Aïda' que irá de gira por Catalunya. Se trata de una reinterpretación de 'Aida' de Verdi con arreglos y composiciones de Marian Márquez y libreto de Jordi Casanovas que combina la esencia de la ópera original con una historia donde se confunden realidad y ficción. Tiene estética retrofuturista de los primeros videojuegos, realizada con la colaboración artística de Onionlab.

El coro y la orquestra también se sumarán al 25 aniversario. El 21 de marzo con la Orquestra del Gran Teatre del Liceu presentará de 'Simfònic en família', dirigido por Josep Pons, que esta temporada se despide como máximo responsable musical del Liceu. Y el 28 de mayo se estrenará 'El cor del Liceu', un espectáculo sensorial dirigido por Marc Rosich, director de escena, y Pablo Asante, director del coro, que pondrá el acento en la capacidad de conmover y unir de un gran conjunto vocal que interpretará destacadas obras del repertorio.

Las bodas de plata del Petit Liceu contarán con otra novedad: el libro 'Em dic Liceu' (Editorial Nòrdica), con dibujos de Albert Asensio, el primer libro ilustrado sobre el coliseo barcelonés. Su objetivo es dar a conocer a niños y no tan niños el Liceu por dentro y también su historia a partir de recuerdos, emociones y secretos contados con el propio teatro como narrador.

Adiós a 'La petita flauta màgica'

En la celebración de estos 25 años insuflando el amor por la ópera al público del futuro no podía faltar 'La petita flauta màgica', una deliciosa versión de Joan Font de Comediants de la obra de Mozart. El montaje, todo un clásico, se despedirá el 30 de noviembre tras 400 funciones y más de medio millón de espectadores. El próximo 30 de noviembre Font y parte de los intérpretes del montaje serán homenajeados con una fiesta. Ha sido el montaje estrella del Petit Liceu. Hay padres y madres que la vieron de pequeños y después han repetido la experiencia con sus hijos. "Toca dejar descansar esta exitosa producción. Necesita de nuevas miradas y de una actualización", destaca Antoni Pallès, director del Departamento Musical, Educativo y Social del Liceu. El Petit Liceu se puso en marcha cuando Joan Matabosch dirigía artísticamente el Gran Teatre, antes de coger las riendas del Teatro Real de Madrid.

"El Petit Liceu fue innovador en su día pero hoy ya no basta montar un espectáculo, hay que sacarle el máximo rendimiento, no solo como experiencia sino como proceso de aprendizaje", señala Antoni Pallès. Algunos proyectos requieren trabajar con los profesores de escuelas o institutos.

En un cuarto de siglo el Petit Liceu ha presentado 44 producciones: 25 propias, 9 producciones externas y 9 coproducciones. En total 1,9 millones de espectadores han acudido a las cerca de 2.000 funciones realizadas desde el estreno de 'La serva padrona', espectáculo de la Compañía Etcétera, la temporada 1999-2000. Hoy en día el Petit Liceu es un proyecto de referencia que ha ido a más con el programa el LiceuAprèn, un plan de formación transversal comprometido con la accesibilidad y la inclusión destinado a público de todas las edades. En solo cinco años habrá estrenado 11 nuevas producciones: 'La barcarola', 'El monstre al laberint', 'Miralls', 'Trencanous-Jazz' -fruto del éxito conseguido en el Foyer pasa a representarse en la Sala Gran a partir de esta temporada-, 'La nit de Sant Joan', 'La cuina de Rossini', 'La Torre dels Somnis', 'La jove Aïda', 'Simfònic en família', 'Al cor del Petit Liceu'.