Mora, la reivindicación de ‘Lo Mismo de Siempre’ para despedir un verano de éxito

Mora reivindica que sigue haciendo ‘Lo Mismo de Siempre’ -título de su nuevo disco, con tono sarcástico, donde se burla de aquellos que le decían que siempre hacía lo mismo en la música- mientras presenta en directo uno de los lanzamientos más completos a nivel sonoro de su carrera. “Yo no escogí esta vida, a mí me hizo la gente / Y por eso aquí estoy, otra vez, con lo mismo de siempre”, canta sobre una melodía de sintetizador en el tema que abre el álbum y que también ha inaugurado su concierto este martes en el Palau Sant Jordi. “El primer show de la gira por Europa son ustedes”, ha celebrado, en el que ha conseguido colgar el cartel de entradas agotadas y ha servido como colofón a un verano triunfal.

El cantante puertorriqueño ha sonado hasta la saciedad durante estos meses estivales de la mano de C. Tangana y su ‘Droga’, canción que se ha convertido en uno de los grandes ‘hits’ de la temporada y que supuso el regreso de Pucho a la música, en su primer lanzamiento musical desde 2023. Una bachata tropical -única canción del álbum de este género- que sorprendió en un momento en el que Antón Álvarez -nombre de pila del madrileño- estaba más centrado en sus nuevos proyectos audiovisuales. Para algunos esta ha sido la canción del verano y así lo ha demostrado el público este martes en el recinto catalán.

Antes, el puertorriqueño ha repasado otros temas de su último disco, como ‘Bandida’, un reguetón de la vieja escuela que juega entre el desamor y el rencor; la sensual y romántica ‘Aurora’, la colaboración con De la Rose, otro de los grandes éxitos del álbum ("Déjate querer, y el mundo lo pongo en tus pies"); ‘Tema de Jory’ y ‘De Paquete’, que rinden homenaje al reguetón puertorriqueño.

No ha faltado su canción más personal del disco, ‘Cuando me vaya’, un tema sobre el cambio y la despedida (“Y cuando me vaya, porfa, no me lloren / Cuando me vaya, pongan mis canciones, que así no me muero”). Un adiós al presente que ha servido para dar la bienvenida al pasado, repasando sus anteriores discos, como ‘Paraíso’ (2022), ‘Microdosis’ (2022) y ‘Estrella’ (2023), con temas como ‘Modelito’, ‘Domingo de bote’ y ‘APA’, su colaboración con el canario Quevedo. Tras un descanso cómico para "sonarse los mocos", por un catarro que ha achacado al cambio de hora respecto a Puerto Rico, ha seguido con un homenaje a sus inicios, con ‘Como has estau?’, ‘Reina’, su tema con el granadino Saiko, y su debut, ‘Primer día de clases’.

Con casi mil millones de reproducciones en Spotify, el gran momento de la noche ha sido ‘La inocente’, colaboración con Feid. Un paseo sus grandes ‘hits’, muestra de que todos los artistas del género urbano siempre se dan la mano y gracias a los que su música dio el salto internacional, con 'Volando’ (en su versión con Bad Bunny), ‘Polaris’ (tema en el que se unieron Saiko, Quevedo, Feid y Mora), ‘IA’ (con Clarent) y ‘Memorias’ (con Jhayco). "Mientras le sigan dando el cariño a mi música, voy a seguir viniendo", ha prometido, antes de ponerse sentimental, con la camiseta del Barça con el nombre de Lamine Yamal, y decir adiós a Barcelona, al menos hasta la próxima, lleno de recuerdos: “Sigo detrás de tu alma / Persiguiendo recuerdos / Recuerdos que me abrazan / Siempre que tengo miedo”.