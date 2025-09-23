La Mercè 2025: Todos los escenarios de los conciertos y espectáculos de Barcelona

Un año más, regresan las fiestas de La Mercè para llenar Barcelona de música, tradición y cultura del 23 al 28 de septiembre. Con una programación musical y cultural que se expande por toda la ciudad, este año las fiestas contarán con más de 100 conciertos gratuitos repartidos en 19 escenarios distintos alrededor de la ciudad. Además, habrá espectáculos y propuestas artísticas, actividades familiares y su legendario piromusical como clausura. Todo ello en una edición que combina el ciclo Música Mercè, que da espacio a propuestas locales, mestizas y de raíz, con el festival BAM (Barcelona Acció Musical), enfocado en proyectos emergentes, alternativos y de proyección internacional. A ello se suma la presencia de Manchester como ciudad invitada, lo que permitirá descubrir el talento artístico británico en diálogo con la escena catalana.

Antiga Fàbrica Estrella Damm

Durante el día y la tarde, esta antigua fábrica de cerveza se convierte en epicentro del BAM, con propuestas más experimentales. Manteniendo el espíritu alternativo que lo caracteriza, el espacio se suma a la lista de escenarios de La Mercè. El viernes actuarán artistas como Ven'nus (13:15 h), Chica Acosta B2B Phran (14:15 h), ultralone (16:30 h), Hadren (17:40 h), Fillas de Cassandra (18:50 h) y Gregotechno (20:15 h). El sábado lo harán St. Frances (13:15 h), Polygot Soundsystem (14:15 h), Sofia (16:30 h), Gigi Ros (17:40 h), Ani in the Hall (18:50 h) y Verde Prato (20:15 h).

Conciertos de la Mercè en la avenida de la Catedral. / MANU MITRU / EPC

Avenida de la Catedral

Como no podía ser de otro modo, la Catedral de Barcelona también será protagonista. Uno de los escenarios más icónicos de estas fiestas, este año acoge una propuesta de lo más versátil, ofreciendo un viaje por el flamenco contemporáneo, el indie, el pop y otros géneros. Actuarán figuras como Rocío Márquez, el Niño de Elche, la catalana Queralt Lahoz junto a Werkha y más.

Avenida Maria Cristina

Entre la plaza de España y la plaza de Carles Buïgas, junto a la Fuente Mágica de Montjuic, se halla uno de los escenarios predilectos de La Mercè. La avenida Maria Cristina acogerá el escenario de RAC105, con un cartel cargado de pop e indie. Los días 26 y 27 de septiembre se subirán a este emblemático escenario algunos de los artistas de mayor envergadura a nivel nacional, capaces de mover multitudes. El viernes 26 tocarán Suu (20:00 h), Buhos (21:15 h), Ginestà (22:35 h), Figa Flawas (0:00h) y Triquell (1:30 h). El sábado 27 será el turno de Classe B (21:00 h), 31 FAM (22:15 h), Marlena (23:45 h) y La La Love You (1:15 h). Sin duda, uno de los escenarios más multitudinarios de La Mercè, que en cada edición consigue reunir a miles de jóvenes en torno a los sonidos más de moda.

La grada del Teatre Grec, uno de los escenarios de la Mercè. / EPC

Fabra y Coats - Fábrica de Creación

El antiguo complejo fabril, reconvertido ahora en centro cultural, acogerá bandas que van desde el folclore experimental hasta el pop más desbordante. El sábado 27 por la tarde tendrán lugar los conciertos de Ölivas (17:50 h) y Syd dePalma (19:30 h). Una propuesta que destaca por su ambiente industrial e innovador, cargado de una fuerte huella estética.

Jardines de Joan Maragall - Palacete Albéniz

Los días 27 y 28 de septiembre los majestuosos Jardines de Joan Maragall sustituirán los cantos de pájaros por la farándula del circo. Habrá una gran variedad de propuestas para todos los públicos: títeres, teatro de máscaras, danza contemporánea y números circenses. Además, se ha diseñado una instalación permanente dentro de los jardines, concebida como un espacio tranquilo para personas neurodivergentes, donde podrán pintar y relajarse.

Jardines del Doctor Pla i Armengol

En este enclave verde del Guinardó se ofrece un programa familiar en el que el jazz, el folk y el rock confluyen con artistas como Extraño Weys Orquesta, Porji, Maria Mazzota o Anna Ferrer, entre otros. Alejados del bullicio del centro, los jardines se convierten en una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia más tranquila.

Plaza de Catalunya

La Plaza de Catalunya no solo simboliza el epicentro de la ciudad, sino que también tomará un papel protagonista durante la celebración de La Mercè. Con conciertos los días 23, 24, 26 y 27, acogerá propuestas muy diversas con géneros internacionales como son el pop, el indie y el rock. El martes 23 el público bailará al ritmo de Bru (19:00 h), Cloe Riembau (19:00 h), Sodi (20:00 h), gavina.mp3 (20:30 h), Pussy Riot (23:00 h) y Ladilla Rusa (1:00 h). El miércoles 24 será el turno de Catalunya Freestyle (17:00 h) y el viernes 26 tocarán Potser dimarts (20:30 h), Samuel Nagati (21:15 h), Cançons amagades (22:30 h), Σtella (0:00 h) y Svsto (1:30 h). Mientras que el sábado 27 actuarán Gazella (22:30 h), Alvilda (0:00 h) y Biznaga (1:30 h).

Ambiente de familias en la cabalgata de la Mercè entre la rambla y plaza Sant Jaume, el año pasado. / zowy voeten / EPC

La Rambla del Raval

Los días 23, 26 y 27 de septiembre, la concurrida Rambla del Raval también se rendirá a la música. Y no a un solo estilo, sino a una gran variedad que va del rock al jazz, el punk, pasando por el rap, la electrónica, el soul, el afropop. Este escenario apuesta por propuestas que cruzan fronteras y géneros. El martes 23 de septiembre pasarán por el Companyia Les Solidàries (21:30h), la histórica banda holandesa The Ex (23:00 h) y Muqawama (0:30 h). El viernes 26 se subirán al escenario Cabezadenego (21:30 h) , Dis Fig (23:00 h) y Children of Zeus. Y el sábado 27 lo harán Girls 96 (21:30 h), DJ Lycox (23:00 h) y Fidju Kitxora (0:30 h). El corazón del Raval se convierte así en un escaparate de música que refleja a la perfección la diversidad del barrio.

Moll de Fusta

El muelle, con el Mediterráneo de fondo, es uno de los escenarios más festivos de La Mercè. Durante los días 23, 26 y 27 de septiembre ofrecerá una programación centrada en la electrónica y en propuestas más alternativas. El martes 23 se presentarán Asia (22:30 h), Lidio Pimienta (0:00h) y Kiddy Smile (1:30 h). El viernes 26 actuarán La Tania (22:30 h), Martha Da'ro (0:00h) y Villano Antillano (1:30 h). Mientras que el sábado 27 será el turno de Elsas (22:30 h), DJ Set (0:00h) y Safety Trance (1:30h).

Piromusical de la Mercè 2024 en plaza España. / FERRAN NADEU / EPC

Parque de la Estación del Norte

El Parque de la Estación del Nord rendirá homenaje a La Habana como ciudad invitada, a través de la celebración de la danza contemporánea y las nuevas tendencias cubanas. Los días 23, 23, 26, 27 y 28 se celebrarán un montón de espectáculos, talleres y actividades para todos los públicos. Además, la instalación Prefaci Ací, a Nord, el gigante creado por Marc Salicrú, estará disponible durante las fechas de manera permanente durante toda la fiesta.

Parque de la Ciutadella

Los días 26, 27 y 28 el Parque de la Ciutadella, uno de los pulmones de la ciudad, ofrecerá propuestas musicales tanto diurnas como nocturnas. Entre ellas destacan los conciertos de Son de Madera (viernes 22:30 h), Kokoscha (sábado 22:30 h) y Sehar Gul Khan (domingo 19:30). Un entorno verde que se vuelve en el espacio idílico para disfrutar de la fiesta en familia.

Parque de la Trinitat

Entre esculturas y vegetación, el parque de la Trinitat se transformará, del 26 al 28 de septiembre, en un espacio donde tendrán cabida instalaciones artísticas, espectáculos teatrales y música en directo. Un rincón que combina la naturaleza con la creatividad escénica y musical.

Ambiente del Piromusical de la Mercè 2024. / MANU MITRU / EPC

Parque de los Auditorios

La Plaza del Fórum trae este año una programación de lo más animada, con presentaciones de artistas y colectivos bajo un formato más participativo. La Churry y José Luis Redondo serán los rostros que conducirán parte de la programación.

Plaza de Can Fabra

La que en su tiempo fue la antigua Fábrica del Rec se llenará de música con una programación diversa y preservando el espíritu de barrio. El sábado 27 se celebrarán los conciertos de Bigwé (21:30 h), Carmen Xía (22:50 h), Thelee (0:10 h). El domingo actuarán Ikram Essaghir acompañada de Diara Dry (13:00 h), La Otra Rumba (14:00h), Paco Pecado (16:00 h) y Sonido San Francisco (17:30 h).

Plaza Mayor de Nou Barris

La plaza central de Nou Barris se transforma en el escenario filarmónico de La Mercè. Allí se podrá disfrutar de conciertos de la Banda Municipal de Barcelona, la Orquesta Simfònica Vozes + La Maria, la Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu, la Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris i Filarmonica Volere è Potere y la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. La propuesta busca acercar la música clásica a un público más amplio y general, sacándola de este modo de las tradicionales salas de conciertos.

Playa del Bogatell

La playa cada año se convierte en una enorme pista de baile, y este 2025 no será la excepción. Con la colaboración de LOS40, los días 26 y 27 se presentarán algunas de las figuras más destacadas de la escena catalana y nacional del momento. El viernes 26 Mushka (21:00 h), Rigoberta Bandini (23:00 h) y Lia Kali (1:00 h) se subirán a los escenarios. Mientras que el sábado 27 será el turno de Mama Dousha (20:00 h), Doctor Prats (21:05 h), The Tyets (0:15 h) y Vicco (1:45 h). Sin duda, una cita imprescindible para vibrar con los grandes himnos del pop, el trap y el reguetón en un ambiente aún veraniego.

Port Olímpic de Barcelona

Este año, el Puerto Olímpico se suma con actividades paralelas y sesiones musicales en un entorno que mezcla mar, ocio y cultura urbana. Conciertos y propuestas variadas presidirán las noches del puerto, convirtiéndolo así en una alternativa dentro del mapa de conciertos de La Mercè.

Recinto Fabra i Coats

El 27 de septiembre, las paredes del recinto Fabra i Cots resonarán con el rock alternativo y el metal. Los conciertos programados incluyen a Damare! (18:40 h) y Indar (20:20 h).

Teatre Grec

El mítico Teatre el Grec, origen del Grec Festival, sustituirá por unos días el teatro por la música. En este escenario cargado de magia se celebrán concierto los días 23, 26 y 27 de septiembre, donde tradición y modernidad dialogan en un entorno único. El martes 23 tocarán Tarta Relena (22:00 h) y Space Afrika (00:00 h). El viernes por la noche lo harán Al corazon de Marta Valdés (21:00H) y Bongeziwe Mabandla (23:30 h). Y el sábado por la noche cerrarán Maria Arnal (22:00h) y Seward (0:00h). Su atmósfera íntima lo convierte sin ninguna duda en uno de los escenarios más especiales de La Mercè.