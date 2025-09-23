La Fundació Brossa presenta una programación más radical y experimental

La Fundació Joan Brossa Centre de les Arts Lliures levanta el telón de su nueva temporada con una línea más experimental y radical. Apuesta también por el teatro de objetos en su programación con 28 espectáculos y seis exposiciones. En su segunda temporada frente al centro Maria Canelles y Georgina Oliva, directoras artísticas de la Fundació Brossa, aspiran a "convocar a ciudadanía y artistas". Para Oliva es fundamental que "el público nos tenga en su imaginario recurrente". Para conectar más con él se extenderá el tiempo de exhibición de algunos espectáculos.

Como ya hicieron la temporada pasada, alterarán "artistas con una trayectoria no tan consolidada". Tomàs Aragay con 'Esto es una película más sobre un hombre'; Ferran Dordal con 'Weltschmerz' (títol provisional) y 'Ja t'ho vaig dir', lo nuevo de Agnés Mateus y Quim Tarrida alternan en la programación con 'Exercicis de crueltat per infants' de Arnau Sanromà y Enric Marzà, una obra de texto que explora el trauma para hablar del origen de la violencia.

Albert Arribas abre la temporada el 2 de octubre con 'Lilianae #AM', una especie de continuación de 'Orationibus #SR', una astracanada que juega con nomos salidos del universo de Liliana, obra cumbre de Apeles Mestres. Y el público también podrá acercarse a Montdedutor a través de propuestas diferentes: la performance 'Danses romàntiques / Antea fantasma' y la cena performativa 'L'internacional: un sandvitx arqueològic de Barcelona' de Laia Fabre y Liminal.

Un momento de 'Saeta'. / Fundació Brossa

Y hacia final de temporada Javier Aranda presentará 'Saeta', un homenaje al teatro en sus diferentes formas y al rol del actor, premiado en la última edición de la Fira de Titelles de Lleida. Fieles al espíritu de Joan Brossa, la sala otorga mayor protagonismo al teatro visual y de objetos. Dentro del Festival IF, pasarán por la Fundació Brossa el videojuego performativo 'Asses.Masses' de los canadienses Patrick Blenkarn y Milton Lim, el teatro de títeres 'Melodama' de Jordi Prat i Coll, las sombras chinas de 'Dark Times' de David Espinosa, la obra 'C.U.L' de Escarlata o el texto de Chéjov 'Leshi' a cargo de Atresbandes, una protoversión de 'Tio Vania' que trasladan a su particular universo visual.

Escena internacional

Tim Etchells se plantea ¿Cómo cambiaríamos nuestro presente si conociéramos nuestro futuro? en 'To move in time', que forma parte del Flaix Tardor del festival Temporada Alta. Y Vivian Friedrich indaga sobre los mecanismos de la confianza en una propuesta entre el circo, el teatro de objetos y la performance en 'I trust you', la tercera parte de una trilogía donde experimenta con el cristal.

Tras su éxito la temporada pasada con 'Thauma', La Mula regresa en la 2025-26 con su nueva propuesta, 'Manual per a éssers vius', que se vio pocos días en el Festival Grec. Su ptotagonsta es un curioso dispositivo que pone de relieve el valor de las letras y las palabras.

"La temporada pasada estuvimos por encima del 70% de ocupación, con una respuesta bastante positiva por parte del sector", ha valorado Oliva. Su público oscila de los 25 a 60 años o más. "Es bastante elástico, algo que nos gusta. Nos interesa ser una sala intergeneracional. Lo único que nos falta es instalar la Brossa de manera recurrente en el imaginario del consumo cultural de en Barcelona". El público de las exposiciones también ha ido en aumento desde el 2021.