Barcelona 17A: La angustia del atentado de Las Ramblas dará el salto al cine con la película 'Cronos'
Dirigida por Fernando González Molina, la trama recuperará los primeros momentos después de los sucesos y el desarrollo de la operación policial
El 17 de agosto de 2017 Barcelona vivía uno de los días más negros de lo que llevamos de siglo debido al atentado que ocurrió en pleno centro de la ciudad. Una camioneta blanca entraba en la zona peatonal de Las Ramblas y embestía con todo lo que se encontraba por delante, dejando un registro de 16 muertes y una ciudad completamente conmocionada.
Ocho años más tarde, el director Fernando González Molina ha decidido trasladar la angustia de los cuatro días posteriores a esos sucesos a la gran pantalla con la película 'Cronos'. La trama recuperará los primeros momentos después de los sucesos y el desarrollo de la operación policial que da el nombre a la película.
El filme, que estará escrito por Alberto Martini, se construirá a partir de la investigación de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano, que han estudiado profundamente el tema durante dos años. Esta no será la primera adaptación que se hace de sus exploraciones, pues en 2024 se estrenó 'Marbella' en Movistar+, un relato de la mafia y el narcotráfico en la Costa del Sol.
Los protagonistas de los operativos
La película sobre los atentados en Barcelona contará con un presupuesto de más de cinco millones de euros y con el beneplácito de algunas de las instituciones y autoridades que participaron en el operativo de aquellos días, como los Mossos d'Esquadra, los Bomberos de Barcelona o la Guàrdia Urbana.
El filme contará con diversas partes implicadas en la producción, como Nostromo Pictures, Beta Fiction Spain, Hogar Producción AIE, Movistar+, HBO Max, además de con 3Cat y RTVE.
Los actores y actrices
Se espera que 'Cronos' se estrene durante el 2026 en los cines y los actores encargados de ponerse en la piel de las víctimas y autoridades que gestionaron el atentado son Enric Auquer, quien fuera parte del elenco de la reconocida 'La casa en llamas'; Pablo Derqui, veterano actor de 'Los ojos de Julia' o 'La catedral del mar'.
También participarán Israel Elejalde ('Madres paralelas'), Diana Gómez ('Valeria'), David Vert ('REC') o Mónica López ('Rapa'), además de Xavi Sáez, Joan Pedrola, Mima Riera, José Pérez Ocaña, Marina Esteve, Ahmed Mehdi, Joan Amargós, Faouzia o Moha Ben Moula.
Se empezará a grabar próximamente y la producción durará unas ocho semanas en las que el equipo de rodaje se situará en diversas localizaciones repartidas por toda Catalunya.
