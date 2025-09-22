Uber, al lado de los ciudadanos durante las fiestas de La Mercè 2025

Todo está listo en Barcelona para dar el pistoletazo de salida a la fiesta mayor de la ciudad, La Mercè, que empezará este martes, día 23, con el tradicional 'Pregó' y 'Toc d'Inici' en la plaza Sant Jaume. Hasta el 28 de septiembre, las calles de la capital catalana se llenarán de cultura popular, artes escénicas, danza y mucha música. Desde Uber, partner cultural y de movilidad en Barcelona, se ha apostado por acompañar a los ciudadanos en los momentos claves de la celebración.

La compañía se presenta como la aliada perfecta para moverse de un lado a otro y no perderse ningún concierto durante La Mercè, debido a la extensa programación musical de estas fiestas. Su apoyo a la vida cultural de la ciudad la han llevado a querer colaborar de forma oficial con 'ELS40 Pop La Mercè 2025', el festival gratuito que organiza LOS40 el sábado 27 de septiembre en la Platja del Bogatell, como uno de los grandes conciertos del fin de semana. Durante toda la noche actuarán grandes artistas de la escena musical catalana como Doctor Prats o The Tyets, y artistas muy populares en el resto de España, como Beret o Vicco, además de los propios DJs de LOS40.

Reforzar su papel en la cultura barcelonesa

El patrocinio de Uber se enmarca dentro de una estrategia cultural que la compañía ha realizado durante estos meses en la ciudad, colaborando y patrocinando muchos de los eventos musicales que han tenido lugar en Barcelona. En 2024, fue uno de los patrocinadores de 'LOS40 Music Awards', que se celebraron en el Palau Sant Jordi. Asimismo, han colaborado con 'Les Nits de Barcelona', el ciclo de conciertos que se celebró en julio en los Jardines del Palacio de Pedralbes, que incluyó sorteos de entradas VIP para los usuarios.

Uber ha establecido también varias colaboraciones con instituciones culturales de Barcelona, como el Gran Teatre del Liceu, con el objetivo de reforzar su papel en la cultura barcelonesa, en todas sus formas y niveles, y garantizar su completo acceso a las personas.

Un compañero aliado para moverse en La Mercè

El patrocinio de Uber de La Mercè 2025, junto a muchas otras empresas colaboradoras, hace posible que miles de barceloneses disfruten de la mejor música en directo de manera gratuita. Con esta iniciativa, la compañía busca agradecer a la ciudadanía su apoyo, facilitando la movilidad en unas fechas tan señaladas como la fiesta mayor de la capital catalana y acercando la cultura a vecinos, vecinas y visitantes que participan en las actividades programadas en Barcelona. Durante estos días festivos, Uber se presenta como la alternativa más cómoda y fiable para moverse por la ciudad, sin preocuparse por el tráfico ni por encontrar aparcamiento.

En el grupo destacan el poder de la conectividad, la capacidad de reunir a las personas para compartir momentos y vivir experiencias colectivas. La música, al igual que la movilidad, tiene ese efecto transformador. Por ello, Uber se enorgullece de ser patrocinador del concierto gratuito 'ELS40 Pop La Mercè 2025', uno de los eventos más esperados por el público joven durante las fiestas.

Más que un servicio de transporte, la misión de Uber consiste en acercar a las personas a los momentos que realmente importan. Con este patrocinio, la compañía reafirma su compromiso con la música, la vida urbana, el talento local y la diversidad cultural que caracteriza a Barcelona, una ciudad clave en su trayectoria. Donde hay música, hay conexión; y donde hay conexión, también está Uber.