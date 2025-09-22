Pussy Riot hará oír en la Mercè su grito de alarma: “Hay muchas manifestaciones por Palestina, pero ¿y Ucrania? ¿Qué os pasa?”

Pussy Riot nació como un colectivo con ética punk, feminista y defensor de los derechos LGTBI, que tocaba las narices al poder en la Rusia de Vladimir Putin, pero ahora se siente bastante más que eso. “Al principio era un grupo anónimo, no usábamos nuestros nombres, sino apodos divertidos, y nos poníamos los pasamontañas, pero desde que padecimos el famoso caso criminal y terminamos en prisión, todo cambió. Pussy Riot se convirtió en un movimiento”, explica Maria ‘Masha’ Alyokhina, integrante original, que formó parte de la ‘performance’ de 2012 en la Catedral de Cristo Salvador (que las llevaría al calabozo por “vandalismo motivado por odio religioso”).

El grupo va registrando relevos y cambios en sus filas, y ahora, en el formato que podremos ver este martes en la plaza de Catalunya, dentro de la Mercè, cuenta con Alina Petrova y Taso Pletner. Ambas llevan dos y cuatro años en Pussy Riot, pero ya han molestado lo suficiente a las autoridades rusas para ganarse, con Masha, una severa sentencia (por propagar “información falsa” sobre la guerra de Ucrania) que se hizo pública la semana pasada: 13 años de prisión para Masha; 11 para Taso y 8 para Alina. No pisan su país desde 2022: las dos primeras están en Alemania y Alina eligió Barcelona, donde Pussy Riot estrenó el pasado febrero (en el Casal de Barri Trinitat Nova), la nueva versión de su espectáculo ‘Riot days’, tras una residencia integrada en el programa Artists at Risk.

Taso Pletner y Alina Petrova, de Pussy Riot, este 22 de septiembre en Barcelona. / Manu Mitru

Obra sobre un caso penal

Este verano lo han mostrado en plazas como el festival Fringe, en Edimburgo. “El espectáculo original era un acto de protesta y ahora pensamos que también es fundamental mostrar lo que Putin ha hecho con nuestro país, del que un millón de personas ha tenido que huir por seguir diciendo la verdad y para evitar largas condenas y la posible muerte en prisión”, explica Masha en videoconferencia. Nos habla desde cerca de Berlín, donde vive, mientras que sus compañeras ya están en Barcelona. ‘Riot days’ no es solo una obra, sino “un caso penal real”, basado en su segundo libro, ‘Political girl’, que saldrá en diciembre.

Pussy Riot viene con una misión, la de alertar de “un enorme espacio de represión que sigue siendo invisible para occidente”. Ellas están a favor de “enviar fuerzas militares europeas a Ucrania para ayudarla a sobrevivir y prevenir posibles ataques a Polonia o los países bálticos”, deja claro Masha. Para Alina Petrova, es improbable “que Moscú bombardee París, Berlín o Madrid”, añade. “Pero creo que eso podría pasar con Tallin o Vilna. Y será vuestro problema, porque sois parte de Europa”, estima. “Hay muchas manifestaciones por Palestina en países europeos, en ciudades como Barcelona, y estoy de acuerdo con ellas, pero ¿y Ucrania? Hay una guerra en Europa ahora mismo, no es algo lejano. Quiero gritaros: ¿qué os pasa? Esto es muy grave y está cerca de vuestras fronteras. ¿Alguien podía imaginar hace tres años que aviones militares rusos sobrevolarían Estonia? Y Europa se está quedando sola, porque Estados Unidos se retira”.

Conexiones ‘ultra’

Añade Alina que “la propaganda rusa no solo funciona en Rusia, ya que intenta influir en otros países”, utilizando vías como el partido Alternativa para Alemania, que, apunta Taso Pletner, “usa uniformes nazis, pide que se retire el monumento al Holocausto en Berlín y recibe apoyo directo de Moscú”. Ellas, aunque gasten esa estética de tiros radicales, deslizan señales políticas moderadas. “Yo no apoyo a la extrema izquierda. No me gustan las ideologías extremistas. La sociedad es como un péndulo”, opina Taso. Si en Europa queremos comprender la mentalidad de la actual sociedad rusa, Masha sugiere “que se invierta dinero público en centros para rusos y bielorusos que dejaron sus países”, señala. “Hablad con ellos, escuchadlos, preguntadles porqué dejaron sus hogares”.

Todo ello resonará en su actuación en la Mercè, que será un concierto, pero también “una acción, con teatro y cine”, adelanta Alina. “Creo que lo que ofrecemos es una nueva forma de entender el punk”.