El programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes tras su polémica cancelación

El programa de Jimmy Kimmel, 'Jimmy Kimmel Live!', volverá a emitirse el martes por la noche tras la polémica generada por los comentarios del presentador sobre el presidente Donald Trump y el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, según ha confirmado Disney. La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad de Disney, anunció el miércoles pasado la retirada de manera "indefinida" del 'late night', provocando manifestaciones de la industria del entretenimiento y la llamada al boicot a la compañía.

“El miércoles pasado decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar el programa el martes”, ha anunciado Disney en un comunicado.

Durante su monólogo el pasado lunes, el cómico acusó al movimiento MAGA (siglas del eslogan "Make America Great Again" -"Haz a América grande otra vez"- popularizado por Trump) de tratar de obtener rédito político al asesinato de Kirk. "El fin de semana tocamos fondo. La pandilla MAGA está intentando desesperadamente de tildar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político", declaró Kimmel.

Cancelación del programa

La controversia creció rápidamente. Nexstar Media Group, una de las mayores propietarias de cadenas de televisión en el país, anunció que retiraría el programa de su parrilla por unos comentarios "ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional". A estas críticas se sumó Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que calificó las declaraciones de “inaceptables”.

Poco después, el presidente de Estados Unidos celebró esta decisión en sus redes sociales: "Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer". "Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible", afirmó, en alusión al presentador del 'Late Show'.

Llamada al boicot

La decisión de volver a emitir el programa llega después de que el mundo del entretenimiento llamara al boicot a Disney. Cientos de trabajadores de Hollywood, desde guionistas, hasta 'showrunners', actores y cineastas, se manifestaron el pasado jueves delante de las oficinas de Walt Disney Studios, en California, para protestar por la suspensión del 'talk show'.

Además, algunos actores de la compañía se han manifestado públicamente contra la decisión. La actriz Tatiana Maslany, protagonista de 'She-Hulk: Abogada Hulka', serie que se emitió en Disney+, publicó una imagen de sí misma en el rodaje de la ficción mostrándose en contra de la plataforma: "'¡Cancelad vuestras suscripciones a Disney+, Hulu y ESPN!". Por su parte, Marisa Tomei, la tía May en las películas de 'Spiderman' de Tom Holland (coproducidas por Marvel Studios, propiedad de Disney) compartió una publicación en la que se pedía el boicot.

También Mark Ruffalo, conocido por interpretar a 'Hulk', dentro del universo Marvel, compartió en una publicación de Threads una noticia en la que se confirmaba la caída de acciones de Disney tras la polémica. "Van a bajar mucho más si cancelan su programa. Disney no quiere ser el responsable de romper América". Asimismo, Damon Lindelof, responsable de la exitosa serie de 'Lost', emitida en ABC, aseguró en sus redes sociales que dejaría de trabajar con la empresa hasta que volviera el programa: "No puedo estar trabajando conscientemente para la compañía que impuso la suspensión", compartió.