'La Famiglia', así es la nueva era y la primera colección de Demna Gvasalia para Gucci

Mañana, 23 de septiembre, comienza la Milano Fashion Week, donde tenía que presentar su primera colección Demna Gvasalia para su nueva casa, la italiana Gucci. Así se anunció cuando el diseñador georgiano dejó por sorpresa la firma Balenciaga, la pasada primavera, temporada convulsa en que las principales casas de moda despidieron y contrataron directores creativos a cascoporro.

Sin embargo, en un golpe de efecto, Gucci ha preferido avanzar la sorpresa prevista para mañana por la noche.

Primero, hace unas horas, Gucci eliminó todas las publicaciones de su perfil de Instagram. Una clara señal de que se venía algo grande. Y así este lunes ha presentado 'La Famiglia', paraguas que ampara la primera colección de la nueva dirección creativa de la casa, que busca explorar todos los matices de la 'Gucciness', como explican en la nota de prensa. La casa inaugura lo que denomina "el génesis de una nueva era para Gucci: descaradamente sexi, extravagante y audaz".

Como sus predecesores, Sabato De Sarno y Alessandro Michele antes, Demna se presenta con un claro homenaje a los orígenes, la esencia, de la firma. En el lenguaje de Demna, esto son 36 'looks' de otros tantos personajes eclécticos, retratados por Catherine Opie.

No es baladí que el álbum se inicie con un guiño a un baúl, el comienzo de la historia de Gucci. Cada personaje, cada estilo, ha recibido un nombre, un apodo, dentro de la Famiglia. El 'Arquetipo' representa los orígenes de cuero de la casa, con aquel baúl con monograma creado por Guccio Gucci. También está La Bomba, que juega con la agresividad felina en clave de rayas; o La Cattiva, que revisita la mitología de la 'femme fatale' con suma elegancia.

La colección continúa con otros personajes: El Cabreado, El Director, El VIP, El Nerd, La Incazzata, con su abrigo rojo de los años 60, La Bomba, La Contessa, La Sciura, Miss Aperitivo... hasta llegar a La Influencer, de total actualidad.

La 'Gucciness'

El nuevo trabajo de Demna confirma lo que algunos ya avanzaron, que su estancia en Gucci recordaría al trabajo que hizo en su día en la casa el diseñador Tom Ford. Pero también conecta con algunas de las creaciones más icónicas y vanguardistas del propio georgiano en Balenciaga.

La colección se pondrá a la venta entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre, tan solo 10 tiendas Gucci.