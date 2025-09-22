Ella tiene poder: la Mercè luce con orgullo el talento femenino barcelonés

En su gran escaparate anual, las fiestas de la Mercè, la Barcelona hechicera y poderosa luce este año con orgullo un precioso y amplio abanico de talento femenino local. La programación musical muestra un elenco de criaturas en un dulce momento creativo -ahí están jóvenes cometas como Mushka o faros permanentemente iluminados como Maria Arnal- ocupando las parcelas más nobles de una inmensa parrilla de espectáculos (un centenar de conciertos en 14 escenarios de la ciudad desde este martes al domingo 28 de septiembre).

Así, la fiesta mayor de la capital catalana sirve también para, si hace falta, reivindicar y lucir a artistas de casa en el que es, según anunció el ayuntamiento, el cartel más "paritario hasta el momento". Algo que, según cuenta Gisela Sais, programadora de la Música Mercè, "sale fácil". "La prioridad siempre es la música, y después todo lo otro", apunta, en referencia a la mirada necesaria hacia las identidades, los orígenes, etcétera. No hace tanto se extinguieron -¿o continúan oyéndose en algunos círculos?- los comentarios sobre la falta de mujeres para programar. "Es como un círculo, las mujeres nos hemos tenido que reincorporar a la vida laboral, ir conquistando sitios de poder... ¡Si la mitad de la población somos mujeres!", zanja Sais sobre la, finalmente, bien hallada paridad.

Marta Torrella y Helena Ros, integrantes de Tarta Relena. / Mar Martí / ACN

En fin, la abundancia se hace evidente en esta Mercè con nombres como, más allá de los mencionados anteriormente, Tarta Relena, dúo barcelonés entre la tradición y la vanguardia que abre esta noche en el Teatre Grec el baile (en el mismo enclave el sábado 26, 22 horas, la badalonense Maria Arnal mostrará por qué es una de las voces más innovadoras e interesantes, explorando ahora con la Inteligencia Artificial).

La tradición revisitada y llevada a nuevos formatos es otro de los ejes en los que se mueve la Mercè Música y, sobre todo, el BAM, la segunda pata de la programación musical. Una pata cuyo cartel lo construye el colectivo L'Afluent, que este año termina su vínculo con la fiesta mayor de Barcelona, y que trabaja para mostrar "propuestas feminizadas, 'queer', identidades olvidadas, invisibilizadas, y las muchas diásporas que conviven en la ciudad", según ilustra una de sus integrantes, Aïda Camprubí. "Si nos dejamos llevar por las dinámicas sistémicas siempre hay unas personas que llegan antes a los recursos y, por este motivo, siempre hay más hombres en los sitios de poder. No se puede pretender que, por ejemplo, la paridad llegue sola", considera la programadora y crítica cultural.

Y 'headliners'

Suena obvio, pero las propuestas femeninas son lo que pedía y pide el gran público (recuerden el último Primavera Sound con Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX), porque además concuerda con una fantástica época de inspiración, como si las musas hubiesen dicho basta para dar un paso al frente. "Se vive un gran momento", reconoce Sais. "Hay, por fin, una resolución de justicia social y necesaria de que las 'headliners' [cabezas de cartel] sean femeninas y, en muchos casos, no solo femeninas sino racializadas y muchas de ellas queer", comenta Camprubí.

Concierto Rigoberta Bandini en el Palau Sant Jordi / Jordi Otix

La noche del 26 un trío heterogéneo (Mushka, Rigoberta Bandini y Lia Kali), otra de las riquezas que posee esta programación, se colocará en el mayor escaparate de la ciudad -el cervecero de la playa del Bogatell-. Por su popularidad, sumada a la fuerza que hacen como tridente, podríamos situarlas como cabezas de cartel. Todas ellas con 'shows' de gran formato, algo que también concuerda con lo que reclama ahora la industria. "Las artistas femeninas o 'queer' siempre han hecho macroespectáculos porque no se les ha dejado tocar en bandas, siempre han tenido que ir acompañadas de la estética, del baile, de lo visual...", expone Camprubí. Y eso, aunque requiera muchos más recursos, es lo que demandan ahora festivales de todo el mundo. "La tendencia es que los conciertos sean más performativos, algo que siempre habían hecho las artistas", zanja la programadora del BAM.

La cantante Queralt Lahoz. / EPC

Esa línea, la de la ambición performativa, lleva también Queralt Lahoz, la todopoderosa colomense que protagonizará una de las propuestas extraordinarias de la Mercè, un espectáculo junto a Werkha (av. de la Catedral, sábado 26, 00 horas), un músico de Manchester, ciudad invitada de la Mercè 2025. Y en el territorio de las producciones propias de la fiesta mayor apunten: un concierto tributo en el Grec a la compositora cubana Marta Valdés (sábado 26, 21 horas) con, claro, talento femenino local como Mayte Martín o Sílvia Pérez Cruz destacando junto a otros grandes nombres como Martirio.