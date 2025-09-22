El Liceu inaugura su temporada con una cabaretera ‘Zorrita astuta’

Tras un emotivo preámbulo a cargo del violonchelo solista interpretando el ‘Cant dels ocells’ mientras se proyectaba un texto clamando por la paz y citando a Pau Casals, volvió al escenario del Gran Teatre ‘La zorrita astuta’, con libreto y música de Leos Janácek. Esta joya del repertorio del siglo XX por fin se ha podido ofrecer en checo, su lengua original, ya que, en el Liceu, hace más de 20 años, se había estrenado en una traducción inglesa en un poco edificante montaje de la Opera North de Leeds (UK), con serias carencias en el aspecto interpretativo. En este esperado regreso –que inauguraba la temporada liceísta– la obra de ese mago teatral checo que es Janácek se proponía lejos de la superficial lectura de cuento infantil (aunque se respeta el uso de niños cantantes, todos amplificados), ya que la ópera se adentra en oscuras profundidades. Ello se puso de manifiesto en la inteligente propuesta escénica de Barrie Kosky –estrenada en Múnich en 2022– que conquistó por su ambigüedad y por su olor a auténtico y genuino espectáculo teatral.

En esta producción, en la que desaparecen las referencias a los animales que conviven con los humanos, no hay espacio para la fábula ni para lecturas infantiles, y buen ejemplo de ello es el final de la sangrienta escena de las gallinas, aquí caracterizadas como un grupo de simpáticas prostitutas junto a un gallo que les hace de proxeneta que son cruelmente descuartizadas. La escenografía de Michael Levine, sobre la base de fascinantes cortinajes, telones transparentes, plumas, brilli-brilli y confeti contrasta con el sobrio vestuario de Victoria Behr –con la excepción de gallo y gallinas–, todo ello espléndidamente perfilado por la iluminación de Franck Evin. Tampoco se fantaseó con las caracterizaciones y el movimiento escénico fue el propio de unos personajes que creaban poca complicidad entre ellos.

La pareja de zorros interpretada por la Bystrouška de Elena Tsallagova y por el Zlatohrbítek de Paula Murrihy funcionó gracias a dos voces potentes y bien amalgamadas; Tsallagova, además, cantó con pericia y bordó su papel al haber participado en el estreno de la producción, moviéndose con total seguridad por el escenario. Sobresaliente también el Guardabosques del barítono sueco Peter Mattei, de gran proyección y amplitud de tesitura, y muy convincentes en sus personajes (dobles, la mayoría) el resto del reparto.

La Simfònica del Liceu, el Coro Infantil del Orfeó Català y el Coro del Gran Teatre, se mostraron en gran forma ante un concentrado Josep Pons, cómodo ante una estética que le es familiar y que, además, concertó con oficio.