El incendio de Lugo pasa factura a Eva Amaral: sufre una "crisis respiratoria" en pleno concierto

Daños colaterales del incendio que el pasado jueves afectó a una parte de la Riberira Sacra en la provincia de Lugo. La cantante Eva Amaral, que en esta zona, sufrió el pasado sábado, al final de un concierto del dúo en Tarragona, una "crisis respiratoria" derivada de haber estado expuesta a la humareda durante las jornadas anteriores.

Según explicó el grupo zaragozano en sus redes sociales, cuando estaban tocando el último bis la cantante padeció el citado problema respiratorio, causado "por una bronquitis arrastrada desde hace una semana y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona".

Amaral mostró agradecimiento al equipo sanitario que atendió a la cantante tras el concierto y comentó que su recuperación total "solo es cuestión de un poco de tiempo". También agradecieron al público su apoyo durante la actuación en el Tarraco Arena. "Nada de esto [el problema de salud de Eva] impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí".

"Tristeza, impotencia y miedo"

Solo unas horas antes del concierto, la artista había publicado en su cuenta de Instagram un vídeo del incendio, acompañado de un breve texto: «Al otro lado del río ahora mismo. Aldeas enteras luchando por salvar las casas. Aquí el aire es irrespirable. Entre ayer y hoy muchos de los paisajes que forman parte del libreto y los vídeos de 'Dolce Vita' han sido pasto de las llamas. No tengo palabras. Tristeza, impotencia y miedo… Mucho miedo de ser alcanzados por el fuego impredecible».

El fuego, iniciado en pleno cañón del río Sil y que luego cruzó el río Cabe, ha arrasado más de 2.000 hectáreas —una cifra que no se ha movido desde el sábado—, ha quemado una decena de casas y continúa activo. Como expone Eva Amaral en su comentario, esta zona la Ribeira Sacra, donde se trasladó en los últimos años, fue el escenario principal para las fotos y vídeos del último disco del grupo.

A su publicación han reaccionado miles de usuarios, entre ellos otros artistas como Eladio Santos —con quien canta en el último disco de Eladio y los Seres Queridos— o Rozalén.