El Brunch Electronik Festival seguirá en el Fòrum en agosto al caerse la propuesta de Apolo para una gran muestra musical

Cambios en el tramo final del concurso de adjudicación de las cinco muestras de música que podrán celebrarse en el Fòrum en horario nocturno de 2026 a 2028, además del Primavera Sound y el Cruïlla, que tienen contrato en vigor. El Brunch Electronik Festival seguirá en el Fòrum en gran formato (hasta 30.000 asistentes diarios) y en sus fechas habituales a principios de agosto, en concreto el 6 y el 7 el año que viene, informa su CEO, François Jozic. En el resultado de la licitación hecho público por el Ayuntamiento de Barcelona el pasado agosto la cita desaparecía del Fòrum y la marca Brunch Electronik conseguía solo un evento de pequeño formato (9.000 espectadores) el 30 y el 31 de octubre en 2026, y días en la órbita en los dos años siguientes.

El motivo del 'regreso' del Brunch Electronik Festival a la parrilla del Fòrum, y en sus fechas deseadas, sería, según Jozic, la retirada por una causa u otra del festival QU4TRE, nueva iniciativa impulsada por la sala Apolo. QU4TRE quedó en cuarto puesto en el concurso y logró el gran formato para el 7 y el 8 de agosto el año que viene, y días próximos en 2027 y 2028. Justo lo que ahora, tras caerse QU4TRE en la prórroga del concurso, obtiene el Brunch Electronik Festival, que quedó en quinto lugar en la licitación. BSM, la empresa municipal que gestiona el Fòrum, rechaza confirmar o desmentir los dos movimientos. La dirección de Apolo, por su parte, aplaza dar explicaciones a la comunicación oficial de los cambios.

Una imagen del Brunch Electronik Festival, en el Fòrum, en 2024 / EPC

Disgusto inicial de Apolo

Naiara Lasa, directora de Apolo, ya expresó a EL PERIÓDICO el mes pasado la insatisfacción del equipo por las fechas conseguidas para QU4TRE. "No son los días a por los que íbamos. Nos interesaba que fuera más adelante", dijo. Habían pensado un festival dirigido sobre todo a "público local" y agosto, opinó Lasa, no es el mejor mes para ese enfoque. Queda por saber qué pasa con las fechas de pequeño formato en octubre a las que ha renunciado la marca Brunch Electronik tras recuperar su cita insignia en el Fòrum en agosto.

Mushkaa, en una actuación en Apolo, en 2024 / Ferran Sendra

"El proceso de licitación es largo y complejo", señala Jozic. En la primera fase, prosigue, se presentan "propuestas muy chulas con autodeclaraciones responsables". En la segunda, un sitema de evaluación puntúa las diferentes ofertas y adjudica los formatos y las fechas. En la tercera, la de "formalización y ejecución", hay que aportar garantías de que se cumplirá lo ofertado.

"Nosotros hicimos preguntas al ayuntamiento sobre la experiencia de Autopark [la empresa de Apolo] cuando se conoció el resultado de la licitación -cuenta Jozic-. Apolo es posiblemente la mejor sala de Barcelona a nivel de conciertos, pero eso queda muy lejos de un festival para 30.000 personas diarias". "El ayuntamiento es factual y solo nos ha comunicado que tendremos el gran formato en agosto, no qué ha pasado con la propuesta de Autopark", añade.

70.000 personas

El Brunch Electronik Festival tuvo su primera edición en 2023 en el Fòrum. A la de hace algo más de un mes asistieron más de 70.000 personas, según la organización. La muestra es la confluencia de los numerosos acontecimientos de música electrónica que monta la marca Brunch Electronik en Barcelona a lo largo del año desde hace tres lustros. También tiene patas regulares la firma en Madrid y Lisboa, y a París, Lyon, Burdeos o Berlín se está extendiendo.

"Lo primero que me dijeron cuando llegué a Barcelona es que no montara nada en agosto", cuenta el belga Jozic. La ciudad se quedaba vacía, etcétera. No tanto. Casi el 85% de los asistentes al último Brunch Electronik Festival fueron residentes en Barcelona y su área metropolitana, afirma.

Montmeló

En el tiempo transcurrido entre el anuncio oficial de que el Brunch Electronik Festival se quedaba sin el Fòrum en agosto, formato y días que ganaba el proyecto de Apolo, y el nuevo escenario la muestra buscó alternativas. El circuito de Montmeló fue una. Una encuesta entre el público del festival la descartó. "Era muy importante para ellos que nos quedáramos a entre 20 y 30 minutos en transporte público", señala Jozic.

El resto del concurso para festivales en horario nocturno en el Fòrum de 2026 a 2028 queda igual, en principio. La Associació Cultural TGK ganó para la Telecogresca el gran formato en una fecha a finales de marzo; B360 Produccions, la compañía que impulsa el Festival·B, escaló al gran formato para dos fechas a mediados de septiembre; y la nueva muestra Salsón, iniciativa de la promotora The Project, obtuvo el pequeño formato para dos noches a principios de octubre o finales de septiembre.

Existe ahora una incógnita sobre el hueco que deja la renuncia de la marca Brunch Electronik al evento de pequeño formato a finales de octubre que le fue concedido inicialmente. BSM, señalan fuentes de la gestora, comunicará el resultado final de la licitación cuando esté sellado. Las propuestas de Loud Contact, responsable del festival de música electrónica Off Week, y Murmurtown Producciones, artífice de las primeras ediciones del Primavera Sound, no superaron el primer corte del concurso.